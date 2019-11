Mostra-vendita AIFO di ricami a sostegno Progetto Mas Comunidade Mas Força

Imperia. Annuale Mostra-Vendita di ricami, lavori a maglia e di cucito delle volontarie del Laboratorio AIFO di Cristo Re e Cervo il cui ricavato andrà a sostegno del progetto in Guinea Bissau Mas Comunidade Mas Força per creare nuove piccole imprese commerciali, agricole, artigianali, fare formazione per la gestione delle stesse, e organizzare attività culturali (sport, arte, cultura) per evitare l’emigrazione dei giovani di uno dei più poveri paesi del mondo e reintegrare coloro che ritornano sconfitti da Libia e altri paesi dove avevano cercato di costruirsi un futuro e non sono accettati nel loro ambito sociale.

Da sempre AIFO cerca di “aiutare a casa loro” in modo concreto, con rispetto e amore. La cittadinanza tutta è invitata: tanti amici di AIFO, chi non ci conosce, chi ha il desiderio di vedere questi splendidi lavori eseguiti per tutto un anno con un amore e un entusiasmo incredibili! Il Laboratorio in Salita Gazzano è aperto ogni martedì dalle 15 alle 17.30.