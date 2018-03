Monaco, prosegue fino a Pasqua il Printemps des Artes tra musica sperimentale e classicismo mozartiano

Monaco. Nella settimana dal 26 al 30 marzo, vi sarà il workshop dedicato al programma di composizione digitale IanniX, proposto con successo durante le ultime due edizioni e condotto da Thierry Coduys e Guillaume Jacquemin presso lo Yacht Club.

Mercoledì 28 marzo al Tunnel Riva per la sezione “giovani talenti” sarà possibile apprezzare un brillante violoncellista coreano cresciuto in Francia. A 23 anni Bumjun Kim sorprende per la sua maturità, capace di evocare un universo denso di sentimenti, di slanci interiori e ispirazione pura, come solo i grandi maestri sanno fare. Ha tutte le carte in regole per diventare uno dei più dotati violoncellisti. In programma musiche che spaziano dal barocco di Bach a Debussy al contemporaneo Crumb. In apertura gli studenti dell’Académie Rainier III e dei conservatori della regione interpreteranno pagine di Yan Maresz a cui il festival dedica un ritratto.

Per il concerto serale di giovedì 29 marzo la soprano Alda Caiello, tra le più raffinate interpreti della produzione moderna e contemporanea, eseguirà la “Sequenza III” di Luciano Berio. Seguirà un concerto cameristico mozartiano affidata al Consort ensemble.

Il venerdì 30 marzo, al Museo Oceanografico, il Printemps des Arts propone un’esperienza mistica: il “Quartetto n. 2” (1893) di Morton Feldman: cinque ore di musica da ascoltare totalmente o parzialmente, con la possibilità di pause culinarie o defezioni prima della conclusione…

Sabato sera all’Opera il concerto è dedicato a Charles Ives, pioniere della musica sperimentale. In programma “Three Quarter-Tone Pieces pour deux pianos” del 1924 in cui Ives accorda 2 pianoforti con uno scarto di un quarto di tono. Il risultato è sorprendente: si ha l’impressione di ascoltare una nuova armonia o delle melodie instabili.

La chiusura di questo lungo weekend all’Opera è all’insegna di Mozart e dei suoi concerti per corno con una delle migliori formazioni britanniche, l’Orchestra of the Age of Enlightenment, diretta da Roger Norrington, specialista del repertorio classico.

Il prezzo medio dei biglietti è 26 euro con possibilità di riduzioni per chi acquista più concerti; biglietti ridotti a 8 euro per gruppi e di 10 euro per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti: 12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel +377 97983290; info@printempsdesarts.mc; www.printempsdesarts.mc

Workshop IanniX di musica elettronica dal 26 al 31 marzo

9.30 – 12.30 / 13.30 – 17.00, YACHT CLUB, MONACO

Mercoledì 28 marzo

20.30 – Tunnel Riva, Monaco

Giovani talenti

Portrait Yan Maresz

Studenti dell’Académie Rainier III e dei conservatori della regione

Jean-Sébastien Bach/Suite per violoncello n. 5 in do minore, BWV 1011

Claude Debussy/Sonata per violoncello pianoforte in re minore

George Crumb/Sonata per violoncello

Dmitri Chostakovitch/Sonata per violoncello e pianoforte op.40 in re minore

Bumjun Kim, violoncello

Théo Fouchenneret, pianoforte

Giovedì 29 marzo

20.30 – Musée Océanographique Monaco

Mozart incompiuto

La Sequenza de Berio

Luciano Berio/Sequenza III

Alda Caiello, soprano

Wolfan Amadeus Mozart/Andantino per violoncello e pianoforte in si bemolle maggiore K 374 cadenza spezzata, unita a

Wolfang Amadeus Mozart/Allegro per violino e pianoforte in si bemolle maggiore, K. 372

Wolfang Amadeus Mozart/Trio in sol maggiore, K. 404b (K. 443) unito a

Wolfang Amadeus Mozart/Trio in sol maggiore, K. 562e

Wolfang Amadeus Mozart/Fantasia in re minore, K. 385g

Wolfang Amadeus Mozart/Quartetto con pianoforte in sol minore, K. 478

Consort ensemble

Venerdì 30 marzo

19.00 – Musée Océanographique Monaco

Morton Feldman/Quartetto d’archi n.2

Quatuor Béla

Sabato 31 marzo

18.30 – Théatre Princesse Grace, Monaco

Tavola Rotonda: L’economia e la musica

Relatori:

Sylvia Girel, professore abilitato a dirigere ricerche, sociologo (Aix Marseille Université, CNRS, LAMES, Aix-en-Provence)

Emmanuel Reibel, musicologo

Marc Monnet, conseiller artistique

Mediatore: David Christoffel, musicologo

20.30 – Opéra Garnier, Monaco

La Sequenza de Berio

Luciano Berio/Sequenza IV

Julien Blanc, pianoforte

Charles Ives/Three Quarter-Tone Pieces pour deux pianos

Bertrand Chamayou, pianoforte

Tamara Stefanovich, pianoforte

Charles Ives/Sonata per pianoforte n. 2, “Concord, Mass., 1840-1860″

Bertrand Chamayou, pianoforte

Domenica 1 aprile

16.30 – Théatre Princesse Grace, Monaco

Inncontro: La musica degli illuministi

Emmanuel Hondré, musicologo

18.00 – Opeéra Garnier, Monaco

La Sequenza de Berio

Luciano Berio/Sequenza V

David Bruchez-Lalli, trombone

Wolfang Amadeus Mozart/Sinfonia n.33 in si bemolle, K.319

Wolfang Amadeus Mozart/Concerto per corno n. 4 in mi bemolle maggiore, K. 495

Wolfang Amadeus Mozart/Concerto per corno n. 1 in re maggiore, K. 412

Wolfang Amadeus Mozart/Sinfonia n. 36 in do maggiore, « Linz », K.425

Orchestra of the Age of Enlightenment

Roger Norrington, direzione

Roger Montgomery, corno

