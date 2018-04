Monaco, l’8 aprile penultimo appuntamento con il Festival Printemps des Arts

Monaco. Chiude la stagione concertistica della trentaquattresima edizione Printemps des Arts con un appuntamento domenicale pomeridiano tutto dedicato ai capolavori Charles Ives (“Three Places in New England”, “Central Park in the Dark” , “The Unsanswered Question”, “Sinfonia n. 3 «The Camp Meeting»”) preceduti dalla “Sequenza X per tromba” di Berio. Protagonista l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo guidata dal brillante maestro britannico Christian Arming.

Sua Altezza Reale Carolina di Hannover, presidente del festival monegasco nonché dell’associazione per l’infanzia Amade, assisterà al concerto, il cui ricavato sarà interamente versato dal festival all’associazione a favore dell’infanzia.

Dopo una pausa di poco più di due settimane vi sarà la chiusura definitiva dal 26 al 29 aprile al Grimaldi Forum con una doppia prima assoluta di danza e musica: “Abstract pour violoncelle et orchestre di Bruno Mantovani” con la nuova coreografia di Jean- Christophe Maillot, direttore dei Balletti di Monte-Carlo, à una composizione commissionata dal Printemps des Arts.

In apertura il “Concerto per violino in re maggiore” di Igor Stravinski con la coreografia di George Balanchine. Ad accompagnare il Corpo di Ballo di Monte-Carlo, l’Orchestra Filarmonica monegasca diretta da Pascal Rophé e i solisti Liza Kerob (violino) e Marc Coppey (violoncello).

Il prezzo medio dei biglietti è 26 euro con possibilità di riduzioni per chi acquista più concerti; biglietti ridotti a 8 euro per gruppi e di 10 euro per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.