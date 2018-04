Monaco, il 26 aprile termina il Festival Printemps des Arts

Monaco. Chiusura in grande stile per il Printemps des Arts 2018 con una doppia prima assoluta di danza e musica in programma giovedì 26 aprile (repliche fino al 29) al Grimaldi Forum. Commissionata dal festival monegasco, in collaborazione con i Balletti di Monte-Carlo, verrà eseguita in prima assoluta una nuova composizione di Bruno Mantovani dal titolo “Abstract pour violoncelle et orchestre” insieme ad una nuova coreografia di Jean- Christophe Maillot, direttore dei Balletti di Monte-Carlo. Sodalizio artistico che si ispira a quello celebre e storico di George Balanchine e Igor Stravinski che verrà proposto in apertura della serata con il “Concerto per violino in re maggiore”. Ad accompagnare il corpo di ballo di Monte-Carlo, l’Orchestra Filarmonica monegasca diretta da Pascal Rophé e i solisti Liza Kerob (violino) e Marc Coppey (violoncello).

Il prezzo medio dei biglietti è 26 euro con possibilità di riduzioni per chi acquista più concerti; biglietti ridotti a 8 euro per gruppi e di 10 euro per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni. Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti: 12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel +377 97983290 ; info@printempsdesarts.mc;www.printempsdesarts.mc

Dal 26 al 29 aprile 2018

26, 27 e 28 aprile alle 20, 29 aprile alle 16- Grimaldi Forum, Monaco

Creazione – Concerto violino

In collaborazione con i balletti di Monte-Carlo

Igor Stravinsky/Concerto pour violon en ré majeur – Chorégraphie de George Balanchine

Bruno Mantovani/Abstract* pour violoncelle et orchestre – Chorégraphie de Jean-Christophe Maillot (création)

Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

Jean-Christophe Maillot, coreografia-direzione

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Pascal Rophé, direzione

Liza Kerob, violino

Marc Coppey, violoncello