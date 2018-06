Monaco, il 10 giugno recital d’organo con il maestro Silvano Rodi

Monaco. La parrocchia del Sacro Cuore di Monaco propone , domenica 10 giugno alle 17, un recital d’organo tenuto da Silvano Rodi, organista titolarte della chiesa Sainte-Dévote di Monaco e concertista internazionale.

In programma opere di Marcello, Moretti, Guilmant, Respighi, Bossi. Questo concerto è incluso nelle manifestazioni per la Festa del Sacro Cuore al fine di valorizzare il nuovo organo costruito dalla ditta Brondino – Vegezzi Bossi di Cuneo (Italia).

Programma:

Alessandro Marcello (1673 – 1747), Adagio dal Concerto per oboe in re minore

Niccolò Moretti (1764 – 1821), Sonata VIII ad uso sinfonia

Felice Moretti (Padre Davide da Bergamo, 1791 – 1863) Elevazione in re, recitativo, andante, allegro molto

Alexandre Guilmant (1837-1911), Triptyque pour la fête du Sacré-Cœur, Offertoire pour la Fête du Sacré-Cœur de Jésus op.65, O Salutaris Hostia, Fugue sur l’hymne de la Fête du Sacré-Cœur Auctor beate saeculi

Marco Enrico Bossi (1861 – 1925), Entrée Pontificale op.104 n.1, Ave Maria, Marcia festiva op. 118 n.8

Ottorino Respighi (1879 – 1936), Aria (dalla ” Suite in sol minore per orchestra)

Alessandro Esposito (1913 – 1981), Variazioni per Grand’organo su “Ave Maria di Fatima”

Silvano Rodi, diplomato in clavicembalo, organo e composizione, organistica al conservatorio ” N. Paganini” di Genova, sotto la guida di Alda Bellasich-Ghersi e Attilio Baronti. Nel 1986 ha ottenuto al “Conservatoire National Regional Pierre Cochereau” di Nizza (Francia), il “Premier Prix d’Orgue”, specializzandosi con Renè Saorgin nell’interpretazione della musica barocca francese. Ha seguito corsi di perfezionamento con Daniel Roth e Gaston Litaize a Cremona, con Louis Gonzales Uriol e Luigi Ferdinando Tagliavini all’Accademia di Musica per Organo di Pistoia e con Reinhard Jaud all’Accademia musicale di Tortona.

Dal 1987 è organista titolare della Chiesa di S. Devota nel Principato di Monaco ed organista onorario della Basilica S. Giovanni Battista di Imperia; ha tenuto concerti e recitals d’organo in Europa.

In qualità di cembalista ed organista, fa parte del “Collegium Musicum Alpazur”, un ensemble che si dedica all’interpretazione della musica antica attraverso l’utilizzo di strumenti originali o copie d’epoca; dal 2007 è direttore artistico del festival d’arte barocca “Les Baroquiales” di Sospel.

Ispettore Onorario del Ministero dei Beni e Attività Culturali dal 1997 al 1999, attualmente è consulente della Commissione di Arte Sacra per la tutela e restauro degli antichi organi della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. Dal 2002 è direttore artistico del ” Festival International Orgues Historiques des Vallées Roya et Bévéra “.

Ha curato e pubblicato una ventina di monografie inerenti al restauro di organi, tra cui si distinguono per importanza il volume ” Les orgues historiques des Vallées Roya et Bévéra ” (in collaborazione con R. Saorgin) e quello su “Gli antichi organi della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo” (in collaborazione con G. Bertagna), contribuendo alla catalogazione del patrimonio organario del ponente ligure presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria. Ha inciso numerosi CD tra cui: “Musica italiana per organo su organi storici della provincia di Imperia” per la Casa Musicale Eco di Monza; ” Organi storici della Valle Roya e Bevera” per Ligia Digital – Harmonia Mundi France; “Musica del Rinascimento e Barocco per flauto di Pan e organo” con Philippe Emmanuel Haas all’organo di Sion-Valere per la casa discografica svizzera VDE-Gallo; ” Les Tambourins Provencaux” e ” Musique d’Occitanie ” per Elegia Records; ” L’organo storico di Contes” (Harmonia Mundi); ” 50 anni suonati ” (C.M. Eco).

Dal 1994 al 2000 è stato direttore e docente di organo all’Istituto di Musica Sacra ” Can. G. M. Gogioso” della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo; dal 1998 insegna Organo al Conservatoire Départemental de Musique des Alpes-Maritimes di Nizza, in Francia, ed è titolare di cattedra dal 2006.