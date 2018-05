Monaco, “Delitti esemplari” va in scena mercoledì 6 giugno al Théâtre des Variétés di Montecarlo

Monaco. L’atelier teatrale della Associazione Dante del Principato, va in scena il 6 Giugno al Théâtre des Variétés di Montecarlo alle 20:30

Titolo: Delitti Esemplari (tratto dal libro di Max Aub)

Regia e adattamento teatrale di Enrica Barel.

“Delitti esemplari” prende lo spunto da un noto libro di Max Aub che affronta in modo visionario e ironico i nostri piccoli e grandi fastidi quotidiani nei confronti del prossimo, fino a farli sfociare in delitto. Un delitto liberatorio, mai cruento, però estremamente appagante, proprio perché ostentato e rappresentato. È uno spettacolo che, a dispetto del titolo, riesce a depotenziare i nostri istinti cattivi nel momento esatto in cui li mette in scena, rendendoli buffi e mostrandoceli in tutta la loro umana comprensibilità.

In scena: Sandra Forlano, Francesca Franco, Max Gangi, Fausto Maccario, Carolina Mosti, Paolo Parenti, Vanessa Pili, Riccardo Pizzi, Caterina Radici, Alessia Rossetto, Graziella Soffici, Federico Soffici, Laura Trimarchi.