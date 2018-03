Monaco, con il Printemps des Arts domenica pasquale all’insegna del classicismo mozartiano

Monaco. Venerdì 30 marzo vi sarà la giornata conclusiva del workshop dedicato al programma di composizione digitale IanniX, proposto con successo durante le ultime due edizioni e condotto da Thierry Coduys e Guillaume Jacquemin presso lo Yacht Club.

La sera alle 19, al Museo Oceanografico, il Printemps des Arts propone un’esperienza mistica: il “Quartetto n. 2″ (1893) di Morton Feldman: cinque ore di musica da ascoltare totalmente o parzialmente, con la possibilità di pause culinarie o defezioni prima della conclusione.

Sabato sera alle 20.30 all’Opera il concerto è dedicato a Charles Ives, pioniere della musica sperimentale. In programma “Three Quarter-Tone Pieces pour deux pianos” del 1924 in cui Ives accorda 2 pianoforti con uno scarto di un quarto di tono. Il risultato è sorprendente: si ha l’impressione di ascoltare una nuova armonia con melodie instabili.

La chiusura di questo lungo weekend domenica alle 18 all’Opera è all’insegna di Mozart e dei suoi concerti per corno con una delle migliori formazioni britanniche, l’Orchestra of the Age of Enlightenment, con il solista Roger Montgomery (corno). Dirige Roger Norrington, specialista del repertorio classico.