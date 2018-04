Monaco, al festival Printemps des Arts omaggio al compositore imperiese Luciano Berio

Monaco. Il 4 aprile al Museo Oceanografico si terrà un concerto dedicato alle sonate per violino e pianoforte che Charles Ives scrisse tra il 1902 e il 1916, citando melodie tradizionali e religiose, quasi a volere creare un ponte tra la musica colta e quella popolare americana. Un repertorio raramente eseguito, quello in programma, interpretato dalla brillante violinista Liana Gourdjia.

All’insegna del contemporaneo, il programma giovedì 5 aprile propone musica finlandese, argentina e cinese incorniciata da un’incursione nel classicismo delle “12 variazioni in fa maggiore per violoncello e orchestra op. 66” (dal ‘Flauto magico’ mozartiano) di Beethoven e, in chiusura, dalla vena romantica della “Sonata per violoncello n. 2 in re maggiore op. 58” di Mendelssohn. Protagonista il giovane violoncellista Cameron Crozman che, formatosi in Canada, padroneggia sia il grande repertorio sia la musica contemporanea. Per questo concerto, Crozman sceglie di interpretare, oltre le opere già citate, il progetto collettivo nato dalla volontà del compositore finlandese Anssi Karttunen ( classe 1960), che nel 2010 chiese a 31 compositori di scrivere musica ispirandosi ad una Ciaccona di Giuseppe Colombi, compositore modenese del XVII secolo. Il pianista accompagnatore è Didier Nguyen.

Una finestra sull’opera e sul teatro surrealista rappresenta l’appuntamento di venerdì 6 aprile al Théâtre des Variétés di Monaco: « Quatre Jeunes Filles » di Edison Denisov. L’opera del 1986 è articolata in 6 tableaux e sarà presentata a Monaco in versione da concerto per coro e orchestra. Il compositore sovietico è anche autore del libretto, tratto da una pièce omonima di Pablo Picasso del 1947. Censurato dalla propaganda sovietica, Edison Denisov ha sempre difeso uno stile libero e radicale, l’opera è una riflessione sulla vita, l’amore, la morte.

Inoltre il festival quest’anno dedica un omaggio al compositore imperiese Luciano Berio, nonché uno dei principali autori del dopoguerra, omaggio spalmato su tutta la durata del festival ma che si concentra in questo weekend con la “Sequenza XIII per accordeon” a preludio del concerto di venerdì e le “Sequenze XI per chitarra, VIII per violino e XIV per violoncello” per l’appuntamento pomeridiano di sabato.

La giornata di sabato 7 aprile inizia presto: dalle 10 alle 13 all’Académie de Musique Rainier III, Alain Damiens terrà una master class di clarinetto. Alle 15.00 al Conseil National di Monaco si esibiranno giovani artisti particolarmente talentuosi, fra i quali il violoncellista coreano Bumjun Kim che a soli 23 anni è capace di evocare un universo sonoro denso di sentimenti e di pura ispirazione come solo i grandi maestri sanno fare. Il programma prevede l’alternanza di autori noti con altri poco eseguiti: Mozart, Debussy, Nunes, Denisov oltre al ciclo Berio sopra citato.

Per gli appassionati di clarinetto, il concerto serale alle 20.30 all’Auditorium Rainier III di Monaco è un appuntamento imperdibile: si avvicenderanno grandi clarinettisti in varie formazioni proponendo un viaggio sonoro che include Berg, Grisey, Brahms, Penderecki, Stravinsky, Beethoven, Donatoni, spaziando dal repertorio classico alla musica klezmer.

Chiude questo intenso weekend il concerto domenicale pomeridiano tutto dedicato ai capolavori Charles Ives (“Three Places in New England”, “Central Park in the Dark” , “The Unsanswered Question”, “Sinfonia n. 3 «The Camp Meeting»”) preceduti dalla “Sequenza X per tromba” di Berio. Protagonista l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo guidata dal brillante maestro britannico Christian Arming. Sua Altezza Reale Carolina di Hannover, presidente dell’associazione per l’infanzia Amade assisterà al concerto, il cui ricavato sarà interamente versato dal festival all’associazione a favore dell’infanzia.

Il prezzo medio dei biglietti è 26 euro con possibilità di riduzioni per chi acquista più concerti; biglietti ridotti a 8 euro per gruppi e di 10 euro per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti: 12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel +377 97983290; info@printempsdesarts.mc; www.printempsdesarts.mc

Mercoledì 4 aprile

Musiche americane

20.30 – Musée Océanographique, Monaco

Charles Ives/Sonate pour violon et piano n°1

Charles Ives/Sonate pour violon et piano n°3

Charles Ives /Sonate pour violon et piano n°4

Liana Gourdjia, violino

Matan Porat, pianoforte

Giovedì 5 aprile

Giovani talenti

20.30 – Tunnel Riva, Monaco

Portrait Yan Maresz

Studenti dell’Académie Rainier III e dei conservatori della regione

Ludwig Van Beethoven/12 Variations sur ‘Ein Mädchen oder Weibchen’ de la ‘Flûte enchantée” de Mozart en fa majeur, op.66

Oeuvre collective/Mystery Variations sur la Chaconne de Giuseppe Colombi (extrait)

Kaija Saariaho/Dreaming Chaconne

Tan Dun/Chiacona – after Colombi

Magnus Lindberg/Duello

Pablo Ortiz/Paloma

Pascal Dusapin/50 Notes en 3 Variations

Felix Mendelssohn/Sonate pour violoncelle nº 2 en ré majeur, op. 58

Cameron Crozman, violoncello

Didier Nguyen, pianoforte

Venerdì 6 aprile

18.30 – Théatre des variétés, Monaco

Incontro: Perché le opere si accorciano?

Tristan Labouret, musicologo

20.30 – ThPatre des variétées, Monaco

La Sequenza de Berio

Luciano Berio/Sequenza XIII

Jean-Etienne Sotty, accordeon

Edison Denisov/Quatre Jeunes Filles

Studio de l’Opéra de Lyon – Jean-Paul Fouchécourt, direction

Heather Newhouse, soprano, première fille

Josefine Göhmann, soprano, deuxième fille

Aline Kostrewa, mezzosoprano, troisième fille

Anthea Pichaniek, mezzosoprano, quatrième fille

Musicatreize, coro misto a 8 voci

Roland Hayrabedian, direzione

Ensemble Orchestral Contemporain

Daniel Kawka, direzione

Opera in 6 tableaux, presentata qui in versione da concerto, per coro e orchestra, da una pièce di Pablo Picasso: «les quatre petites filles».

Libretto d’Edison Denisov

Sabato 7 aprile

Master class

10 – 13 – Académie de musique Rainier III, Monaco

Alain Damiens, clarinetto

15 – Conseil national, Monaco

Giovani talenti

Edison Denisov/Sonate pour flûte et guitare

Nataliya Makovskaya, chitarra

Samuel Bricault, flauto

La Sequenza de Berio

Luciano Berio/Sequenza XI

Nataliya Makovskaya, chitarra

Claude Debussy/Romance

Corentin Morvan, saxhorn-euphonium

Wolfgang Amadeus Mozart/Divertimento en mi bémol majeur K. 563

Aya Kono, violino

Ieva Sruogyté, viola

Bumjun Kim, violoncello

Emmanuel Nunes/Versus II pour euphonium et violoncelle

Corentin Morvan, saxhorn-euphonium

Bumjun Kim, violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart/Divertimento en mi bémol majeur K. 563

Aya Kono, violino

Ieva Sruogyté, viola

Bumjun Kim, violoncello

La Sequenza de Berio

Luciano Berio/Sequenza VIII

Aya Kono, violino

Edison Denisov/Schwarze Wolken, pour vibraphone solo

Thibault Lepri, vibrafono

La Sequenza de Berio

Luciano Berio/Sequenza XIV

Bumjun Kim, violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart/Divertimento en mi bémol majeur K. 563

Aya Kono, violino

Ieva Sruogyté, viola

Bumjun Kim, violoncello

18.30 – Yacht club de Monaco

Incontro: Radioscopia del clarinetto

Corinne Schneider, musicologo

20.30 – Auditorium Rainier III, Monaco

accoglienza musicale

Musica klezmer con gli studenti dell’Académie Rainier III e dei conservatori della regione

Alban Berg/Quatre pièces pour clarinette et piano, op. 5

Michel Lethiec, clarinetto

Maki Belkin, pianoforte

Gérard Grisey/Anubis-Nout pour clarinette contrebasse en si bémol

Alain Billard, clarinetto

Anja Behrend, danza

Johannes Brahms/Sonate pour clarinette n°1 en fa mineur, op. 120

Michel Lethiec, clarinetto

Krzysztof Eugeniusz Penderecki/Quatuor de clarinette, violon, alto, violoncelle

Michel Lethiec, clarinetto

Shuichi Okada, violino

Ieva Sruogyté, viola

Bumjun Kim, violoncello

Igor Stravinsky/Trois pièces pour clarinette solo

Alain Damiens, clarinetto

Johannes Brahms/Sonate pour clarinette n°1 en fa mineur, op. 120

Alain Billard, clarinetto

Alban Berg / Adagio pour violon, clarinette et piano

Alain Billard, clarinetto

Shuichi Okada, violino

Maki Belkin, pianoforte

Franco Donatoni / Clair pour clarinette

Chiaki Tsunaba, clarinetto

Anja Behrend, danza

La Sequenza de Berio

Luciano Berio/Sequenza IXa

Alain Damiens, clarinetto

Ludwig Van Beethoven/Trio pour piano n°4 en si bémol majeur, op. 11

Alain Damiens, clarinetto

Bumjun Kim, violoncello

Maki Belkin, pianoforte

Uscita in musica

Musica klezmer con gli studenti dell’Académie Rainier III e dei conservatori della regione

Domenica 8 aprile

16.30 – Auditorium Rianier III, Monaco

Tavola rotonda: La “festivalisation” della cultura

Relatori:

Sylvia Girel, Maitre de conférences-habilitée à diriger des recherches, sociologue (Aix Marseille Université, CNRS, LAMES, Aix-en-Provence)

Emmanuel Reibel, musicologo

Marc Monnet, consigliere artistico

Mediatore: David Christoffel, musicologo

18 – Auditorium Rainier III, Monaco

Musiche americane

La Sequenza de Berio

Luciano Berio/ Sequenza X pour trompette et piano résonant

Clément Saunier, tromba

Charles Ives/The Unanswered Question

Charles Ives/Central Park in the Dark

Charles Ives/Three Places in New England

Charles Ives/Symphonie nº 3 « The Camp Meeting »

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Christian Arming, direzione