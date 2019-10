Mentone, alla biblioteca comunale la presentazione del libro di Enzo Barnabà: “Il Passo della Morte”

Mentone. Sarà presentato mercoledì 23 alle 15 presso la biblioteca comunale “Il Passo della Morte”, il fortunato libro di Enzo Barnabà.

Una cosa più unica che rara, visto che l’autore non è francese e che il libro è in lingua italiana. Si tratta tuttavia di una sorta di atto dovuto. Il volume, infatti tratta della storia dei passaggi dei “sans papiers” tra Ventimiglia e Mentone (dagli italiani di ieri ai migranti di oggi), ma anche dei rapporti (come gli spostamenti dei confini comunali) tra le due città frontaliere.

Va anche rilevato che le fonti di cui si serve l’autore – basta dare una scorsa alla bibliografia a fine volume – sono sia italiane che francesi; né poteva essere diversamente, dal momento che – ovviamente – la frontiera appartiene in egual misura alle due nazioni. Un libro, come ha rilevato “Il Sole 24 Ore” pieno di ricordi e di aneddoti (Goldoni, Bennet, Voronoff, Malaparte, il costruttore di Le Corbusier Augusto Mione, Primo Levi, il disegnatore Peynet, Antonio Aniante, gli “aerei annusatori”, Francesco Biamonti, e tanti altri) che la dicono lunga su una frontiera che – pur essendo “innaturale” come ebbe a scrivere Pasolini nel 1959 – è sempre stata una spia eloquente dello stato delle relazioni tra le due “sorelle latine”.

La conferenza – in lingua francese – sarà illustrata dalla proiezione di immagini rare ed evocative dei luoghi e delle vicende narrate. Questo, il link della Biblioteca: https://www.agenda-menton.fr/vnement/presentation-du-livre-il-passo-della-morte-par-enzo-barnaba/

Sabato prossimo, a riprova dell’interesse suscitato fuori dall’Italia, il libro sarà invece presentato a Brema, in Germania, da Viviana Trentin, la pittrice che lo ha illustrato: https://www.stabi-hb.de/termine/kunst-im-treppenhaus-der-todespass?fbclid=IwAR3hP3jT-NXX2c_l7eaqoBtwnyOPmv_s3Vl7XQHU3I8J1l-eGpPD9x8uoaE