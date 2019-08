Mendatica ospita la “Festa della Cucina Bianca”

Mendatica. Sabato 24 agosto, a partire dalle 19 e per l’intera serata, il borgo, come da tradizione consolidata da oltre vent’anni, ospiterà fra le aie e i carruggi del proprio suggestivo centro storico turisti e gruppi musicali in occasione della tradizionale “Festa della Cucina Bianca”.

Un itinerario gastronomico alla scoperta delle specialità tipiche dell’antica Civiltà delle Malghe, che si snoderà attraverso le vie e le piazze più caratteristiche del paese, offrendo la possibilità di gustare tutti i sapori della transumanza.

Menu musicale: Alp King (menestrello hip hop da Torino), Eispause (jazz sperimentale da Berlino), Franziskani (le grandi canzoni di Fabrizio De Andrè), Healness (cantautore), Il Ponte di Zan (folk & acoustic), La Premiata Banda (rock & gipsy), Mr. Right (Midnight DJ Set) e WeAre ForBeat (electro show).

Mercatini dell’artigianato e dell’hobbistica e campeggio libero al parco delle Canalette.