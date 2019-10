Marcia d’autunno a Vallebona

Vallebona. La parrocchia di Vallebona, insieme alla Pro Loco e al Comune, nell’ambito della 34esima edizione della Festa d’autunno ripropone la tradizionale passeggiata di 10 km non competitiva sulle alture panoramiche circostanti. Dopo la Santa Messa delle 9 prenderà il via la marcia dal centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco : i partecipanti affronteranno un primo tratto di salita di per poi immettersi in un percorso panoramico piacevole e poco difficoltoso che va dalla localitá Fuberta a Maciurina.

Dopo essersi rifocillati al punto di ristoro con prelibatezze preparate dalle donne del paese, il percorso diventa discesa ad attraversa il centro storico per poi giungere nuovamente nei pressi del campo sportivo. All’arrivo un piatto caldo (incluso nella quota d’iscrizione) accoglie i partecipanti.

Nel pomeriggio il divertimento continuerà con pesca di beneficenza, musica, giochi per bambini ed adulti, tombolata, stima della toma, caldarroste, frutta. Un modo alternativo per passare la domenica insieme alla famiglia, agli amici o semplicemente con sé stessi all’aria aperta. L’iscrizione è di euro 10 (primo piatto incluso per tutti i concorrenti). In caso di pioggia la Marcia verrà rinviata alla domenica successiva.