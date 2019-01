L’organista Giulio Mercati si esibisce a Monaco

Monaco. Domenica 27 gennaio alle 16 si terrà un concerto nell’ambito del V ciclo internazionale d’organo e in occasione dei festeggiamenti di Santa Devota, con Giulio Mercati, organista titolare della Basilica San Vincenzo in prato di Milano (I).

Programma:

ALESSANDRO SCARLATTI (1660-1725)

Partite sull’aria della Folia

JOSEF RHEINBERGER (1839-1901)

Abendruhe, op. 174 n. 4

DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707)

– Praeludium en la, BuxWV 151

– Nun bitten wir den Heiligen Geist, BuxWV 208

– Praeludium en sol, BuxWV 150

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Sonate II en do mineur, op. 65 n. 2

Grave, Adagio, Allegro maestoso e vivace, Allegro moderato

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

– An Wasserflüssen Babylon, BWV 653

– Prelude et fugue en la mineur, BWV 543

SIGFRID KARG-ELERT (1877-1933)

– Schmücke dich, o liebe Seele, op. 65 n. 51

– Nun danket alle Gott (Marche triomphale), op. 65 n. 59

Giulio Mercati suonerà al nuovo organo di Francesco Zanin (2013).

Giulio Mercati, nato a Saronno, è stato avviato alla musica all’età di sei anni dal nonno materno, il M° Lamberto Torrebruno, esponente di un’importante famiglia di musicisti; si è quindi perfezionato, in organo, composizione e clavicembalo, con musicisti di fama internazionale. Musicista versatile, è concertista assai richiesto e stimato a livello internazionale: come solista all’organo o al clavicembalo si è esibito in oltre venti paesi nel mondo, toccando alcune tra le sale concertistiche più prestigiose e tra le Cattedrali più importanti, dalla Sala Grande della Filarmonica di S. Pietroburgo alla Cattedrale di St. Patrick a New York. È altresì attivo come continuista e tastierista di diverse importanti formazioni, quali, tra le altre, I Barocchisti e l’Orchestra della Svizzera Italiana, collaborando con direttori della levatura di Alain Lombard, Vladimir Ashkenazy, Juraj Valčuha, Alexander Vedernikov, Heinz Holliger, Hubert Soudant, Howard Griffiths, Markus Poschner, Timothy Brock, Antonello Manacorda, Diego Fasolis, Stefano Montanari, Ottavio Dantone, Pablo González e molti altri.

È stato accompagnato da compagini prestigiose nell’esecuzione di concerti per organo e orchestra – da Haendel e Haydn a Hindemith e Poulenc – esibendosi sovente anche in veste di direttore. È organista titolare presso la Basilica Prepositurale di San Vincenzo in Prato a Milano, la Chiesa di S. Maria degli Angioli a Lugano e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno; è inoltre fondatore e direttore del Gruppo Vocale «San Bernardo». Suona regolarmente in duo con il noto pianista Vovka Ashkenazy, primogenito del grande Vladimir. Ha inciso per RTSI, Bottega Discantica e Tactus.

È compositore attivo soprattutto nel campo organistico e corale. La sua ultima opera sono le musiche di scena per lo spettacolo teatrale Interrogatorio a Maria, di Giovanni Testori, con Angela Demattè e la regia di Andrea Chiodi. Nel 1996 si è laureato con lode in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi in estetica musicale.

È musicologo apprezzato e conferenziere assai operoso. Ha collaborato in veste di musicologo con il Teatro alla Scala, l’Orchestra «Verdi», il Festival MiTo, il Festival «Milano Musica» e con altri importanti cicli concertistici. La sua pubblicazione più estesa è un saggio musicologico intitolato «Bruno Bettinelli: il cammino di un musicista», dedicato alla figura e all’opera del compositore milanese Bruno Bettinelli, in relazione agli esiti più recenti delle correnti filosofiche ermeneutiche, pubblicato presso l’editore Rugginenti (Milano).

Nel 2018 ha pubblicato un vasto articolo scientifico sulla Rivista teologica di Lugano, intitolato «Nascita, evoluzione e uso del Kirchenlied: tra il modello cattolico e le istanze del canto comunitario». Vanta numerose direzioni artistiche di rassegne prestigiose, delle quali è altresì sovente ideatore, in Italia, Svizzera e Spagna. È cofondatore e direttore del Curso de música litúrgica del Corpus Christi di Lugo (Spagna). È docente di Storia della Musica Sacra presso la Facoltà di Teologia di Lugano.

Parcheggio gratuito sulla piazza Sainte-Dévote. Direzione artistica: Silvano Rodi.