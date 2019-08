Lo show man imperiese Paolo Bianco chiude gli eventi estivi di San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Sarà lo show man imperiese Paolo Bianco a chiudere gli eventi estivi di San Bartolomeo al Mare, per quanto riguarda la stagione estiva 2019.

Gli oltre 27 anni di carriera nelle piazze nei locali, nei teatri, non solo della riviera, ma anche a Torino, Cuneo, Genova, Milano, Bologna sono il biglietto da visita che il cantante e presentatore ligure farà valere sul palco di piazza della Torre sabato 31 agosto alle 21.

L’appuntamento con Mr. Karaoke (così è stato definito dagli organi di stampa) mirerà come sempre a far salire sul palco, lo stesso pubblico, proprio come accadeva negli anni ’90 con Fiorello.

La data fortemente voluta dallo I.a.t e dall’amministrazione arriva proprio come ringraziamento della strepitosa stagione estiva appena passata con le date dei mercoledì di luglio e agosto e in piazza della Torre stessa e nella zona dell’Anfiteatro dove migliaia di persone si sono cimentate nel canto.

Bianco ha così deciso di ringraziare per la fiducia che ogni sera gli viene attribuita da residenti e turisti con un saluto a conclusione di una stagione ricca di eventi e serate in tutta la liguria e soprattutto a San Bartolomeo.

«Il karaoke – dice Bianco – è sempre stato visto come un evento musicale di secondo piano, e non lo trovo giusto, perché durante le mie serate dove spesso mi esibisco con il duo in Acustica accompagnato dal “Maestro” Simone Molardi ” riusciamo ad attraversare la storia della musica Italiana e non.

Il divertimento è assicurato proprio per le incursioni dello show man e del suo chitarrista che spesso affianca i cantanti in erba con la sua chitarra. Insomma da non perdere la data del 31 agosto alle 21 in piazza della Torre a San Bartolomeo.