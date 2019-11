L’artista francese Benjamin Faben a Bordighera per realizzare una nuova opera di street art

Bordighera. Il famoso artista francese “multidisciplinale”, pittura, scultura, street art, digital art, Benjamin Faben arriverà a Bordighera per realizzare la sua nuova opera di street art.

Non conosciamo ancora il soggetto, ma la data e il luogo sono certi: il 15 dicembre alle 11 presso il giardino privato dell’Hotel Villa Miki in via Lagazzi 14 a Bordighera.

«Vi aspettiamo dunque numerosi per conoscere il grande artista e vederlo dal vivo mentre crea un’opera di street art».