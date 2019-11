“La scuola di Bruxelles: l’arte popolare”, appuntamento alla biblioteca civica con la Sidef

La SIDEF Società Italiana dei Francesisti sezione di Sanremo invita soci e simpatizzanti alla conferenza di mercoledì 4 dicembre ore 16 dal titolo “La scuola di Bruxelles: l’arte popolare” che si svolgerà nelle vasta sala al terzo piano della biblioteca civica di Sanremo, Via Carli 1,

Oggi si considera Bruxelles come la capitale mondiale dei fumetti insieme a New York e Tokio. I belgi però, hanno saputo imporre uno stile, un genere, un loro tipico modo di raccontare. Nomi come Andrè Franquin, Jan Roba, Morris o Peyo sono ancora oggi venerati in Belgio ma anche in Francia, USA e Giappone. I disegni originali firmati da loro sono dei cimeli preziosi per i collezionisti che se li disputano.

Il dottor Julien Simonpieri , insegnante di lingua francese e di cultura franco-italiana, farà una breve presentazione storica e poi si dedicherà ad analizzare qualche striscia di questi artisti che hanno saputo descrivere il mondo che li circondava con umorismo e raffinatezza.