La nebulosa di Orione protagonista all’Osservatorio di Perinaldo

Perinaldo. Sabato 13 gennaio all’Osservatorio G.D. Cassini prima grande apertura del 2018.

Una meravigliosa esperienza fra le stelle, o meglio nella polvere stellare, perché ci andremo a concentrare sulla parte più curiosa e sconosciuta dell’universo, il “Deep-Sky” (profondo cielo), ossia tutto ciò che riguarda gli oggetti non visibili ad occhio nudo, se non con l’ausilio di un telescopio.

Protagonista della serata sarà la costellazione di Orione con la sua omonima nebulosa.

Osserveremo anche la famosissima Galassia di Andromeda, il doppio ammasso stellare del Perseo ed altri oggetti affascinanti.

A inizio serata, meteo permettendo, faremo un viaggio tra le costellazioni invernali con relative spiegazioni per sapersi orientare attraverso la stella polare.

Seguiranno spiegazioni, osservazioni ai telescopi, in cupola e molto altro.

Sarà aperto anche il museo di Cassini.

Non mancheranno gli avvistamenti di stelle cadenti e bolidi, che in questo periodo stanno regalando numerose emozioni a tutti i visitatori che vengono in visita in osservatorio.

Inizio spiegazioni/ingresso ore 20:30.

È gradita la prenotazione.