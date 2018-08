La Luna protagonista questa sera a Bordighera con l’associazione Stellaria

Bordighera. Dalle 21,30 i telescopi saranno posizione al “Marabutto” appena sopra la chiesa di S.Ampelio. Questa antica zona di avvistamento riprenderà il suo compito originario, ma questa volta non per scorgere le navi all’orizzonte ma per scrutare i più lontani confini del Sistema Solare. La Luna sarà la protagonista della serata, ma si potranno ammirare anche Giove, Marte e Saturno.

Il “Gran Tour del Cielo 2018″ è un progetto dell’associazione Stellaria che, grazie al sostegno del comune di Bordighera, tra luglio e agosto con 5 appuntamenti ha permesso ai partecipanti di viaggiare tra Stelle, Pianeti e Costellazioni, attraverso osservazioni dirette del cielo ad occhio nudo, con binocolo e telescopi e con i coinvolgenti spettacoli al planetario digitale.

Il 2018 ha visto anche un incredibile successo di pubblico per tutti gli eventi già realizzati, sono state infatti oltre 600 le persone che hanno potuto mettere gli occhi ai telescopi per scoprire le meraviglie del cielo stellato o partecipare agli spettacoli nel planetario. La partecipazione è libera.

INFO: tel: 348 552 0554 o www.astroperinaldo.it.