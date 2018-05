Imperia, un mese di eventi per grandi e piccini al Mondadori Store

Imperia. Venerdì 4 maggio alle 18, appuntamento del gruppo di lettura Frammenti con la presentazione del libro 1,2,3…tocca a te!, giraldieditore del Teatro del Banchero, frutto del laboratorio di scrittura che lo scorso anno si è cimentato col romanzo di genere. Ci sarà l’occasione di chiedere direttamente agli autori come si scrive un libro a più mani e come si crea un romanzo collettivo. L’incontro è aperto a tutti.

Un trentenne rampante a capo della sezione informatica di una grande multinazionale, la NED, intravede la possibilità di arricchirsi vendendo a una concorrente i segreti che la sua azienda sta utilizzando per derubare delle sue risorse naturali (terre rare) il territorio provenzale al confine con il Piemonte. Il colpo gli riesce, ma non tutto fila liscio: l’informatico finisce in un vortice di sospetti, paranoie, minacce più o meno reali, che avranno un esito imprevedibile. Una trama e un epilogo di cui non si può svelare di più per non incidere sulla loro estrema originalità.

Un romanzo che definire giallo è riduttivo, perché insieme al thriller delinea il ritratto di un mondo senza scrupoli e di una generazione materialista senza ideali che, per questo, non ha speranza.

Il gruppo per questa uscita è composto da Roberta Andreetto, Corrado Chiarabini, Alberto Panizzi, Moreno Campodoni, Patrizia Peotta, Carmen Ramò, Marco Barberis.

Sabato 5 maggio alle 17 laboratorio creativo di Cornabicorna per bambini coraggiosi. Un pomeriggio in compagnia di Cornabicorna: lettura animata di Cornabicorna e babagioco. A cura della libraianadia, evento gratuito su prenotazione tramite messaggio Whatsapp 339 2877093 o tel 0183291377. Età consigliata 3/6 anni.

Il piccolo Pietro non ne vuole sapere di mangiare la minestra. Fa i capricci con la mamma, la nonna, il nonno e persino con il papà. «Noo, non la voglio!» strilla invariabilmente. Nemmeno agitare la minaccia della strega Cornabicorna, che arriva sempre a spaventare i bambini capricciosi, funziona con Pietro, il quale si ritrova a letto con la pancia vuota. «Io non credo alle streghe», dice. Eppure, quella notte, la strega Cornabicorna salta fuori dall’armadio con un orribile cigolio. Ma quello che succederà poi, lascerà tutti quanti di stucco. Soprattutto la strega!

Premio Nati per Leggere 2013

Mercoledì 9 maggio alle 17 Francesco Sole vi aspetta alla Mondadori di Imperia per un firmacopie del suo ultimo libro #TiAmo, un libro di vita e soprattutto d’amore, un percorso per amare senza paure né rimpianti: È il racconto di Luna, che concede ad un giovane scrittore incontrato nel mezzo di una triste notte, i segreti dell’amore e le sue poesie. Un racconto per chi si sta innamorando, per chi ama da tempo o per chi, per amore, sta soffrendo. Ha una tecnica di lettura particolare: In che stagione ti senti? Estate? Autunno? Inverno? Primavera? A seconda della risposta, inizia da lì e percorri il libro nel susseguirsi delle stagioni. Le stagioni dell’amore servono per guidare i nostri sentimenti e farci ascoltare maggiormente il nostro cuore, ricordandoci sempre che: Dove non c’è amore, è tempo perso.

Genitori tra le righe . Incontri dedicati ai genitori, nasce dalla collaborazione tra la libreria Mondadori di Imperia, la libraia Nadia, e il Comune di Imperia, nello specifico la responsabile del servizio Nidi Imperia Donata Scotti, un ciclo di appuntamenti dedicato ai genitori e ai bambini. L’ evento è patrocinato e sostenuto dal progetto Nati per leggere che promuove la lettura nella primissima infanzia, 0-6 anni. La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. È questo il cuore di Nati per Leggere, fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino.

Secondo appuntamento di Genitori tra le righe

18 maggio alle 17 appuntamento dedicato ai bambini e ai loro genitori: Marco Viale presenta e racconta Sbadigli, Il Castore edizioni. Il libro perfetto per la buonanotte e per far addormentare i bambini… a colpi di sonori e irresistibili sbadigli! Non ci credete? Provate a sfogliarlo! Hai mai provato a fermare uno sbadiglio? È impossibile! Anzi di più. È come cercare di fermare la pioggia quando cade. È come convincere i grandi che la cioccolata fa crescere più in fretta della minestra. Quando uno sbadiglio arriva, non lo scacciare. Ma fai attenzione o di sbadiglio in sbadiglio… finirai per addormentarti! Proprio così. Un libro da leggere insieme, con grandi e colorate illustrazioni di ancor più grandi sbadigli, per accompagnare i bambini, pagina dopo pagina, a fare la nanna.

Marco Viale è un autore e illustratore ligure. Dopo il liceo artistico e la facoltà di architettura, si trasferisce a Milano per occuparsi di pubblicità e fotografia, esponendo i suoi lavori nelle gallerie italiane e straniere. Nel 2013 ha vinto il premio Nati per leggere con La città dei lupi blu.

Sabato 19 maggio alle 18 Franca Soracco Mazzei presenta “Le farfalle non volano di notte”, Antea edizione

Lei, la moglie delusa che, all’ennesima grave ferita, all’improvviso scappa di casa. Lui, il marito sempre assente, un po’ per il suo lavoro di foto-reporter, ma soprattutto per il muro di silenzio dietro al quale spesso si chiude. L’altra, l’amore di una sola notte, che si nega a ogni contatto e si dibatte nel suo mondo oscuro di incubi e ricordi. Tre pianeti in rivoluzione, che soffrono per le loro solitudini, nonostante siano circondati da “satelliti” che diventeranno preziosi quando finalmente saranno ascoltati. Perché ognuno dei tre è convinto di essere nel giusto, ma solo un onesto esame di coscienza e l’apertura al dialogo sincero permetteranno a ciascuno di ricostruire tutte le tessere del puzzle della verità. E la farfalla tornerà a volare, anche alle soglie della notte.

Terzo appuntamento di Genitori tra le righe

22 maggio alle 18 Guido Marangoni presenta Anna che sorride alla pioggia, ed. Sperling & Kupfer.

Un’ora dopo aver letto l’esito del test di gravidanza, avevo già montato un canestro in giardino. «È un maschio, me lo sento!». Perché dopo due meravigliose figlie femmine era giusto, se non pareggiare i conti, almeno bilanciare un po’ le parti. A Daniela l’ultima cosa che interessava era il sesso della creatura che portava in grembo. Bastava che fosse sana, diceva. Che poi è il pensiero di ogni genitore, solo che, quando la vita ti ha già messo alla prova, quel pensiero non lascia spazio a nessun altro. Poi ci fu il succo alla pera. Qualche sorso per svegliare a suon di zuccheri il piccoletto, in modo che si posizionasse a favore di ecografo. Fu quello il giorno in cui capii che mi dovevo preparare, perché qualcosa stava davvero per cambiare. Quando la dottoressa ci convocò e senza tanti preamboli ci disse: «Si tratta della trisomia 21», invece, capii un’altra cosa: che Daniela era già pronta. «È maschio o femmina?», chiese, lasciandomi a bocca aperta ancora una volta. Perché adesso sì, l’unica cosa che contava era sapere chi sarebbe arrivato nella nostra famiglia. Era Anna la buona notizia che stavamo aspettando.

Guido Marangoni è nato e vive a Padova. Ingegnere informatico, è specializzato nello sviluppo di app, nella sicurezza informatica e tutela dei minori on-line, e su questi temi tiene conferenze e incontri con studenti, insegnanti e genitori. Nel 2015 è stato speaker ufficiale al TEDx con il suo talk La potenza della fragilità, e a maggio dello stesso anno ha aperto la pagina Facebook Buone notizie secondo Anna, in cui ha scelto di sorridere dei luoghi comuni sulla sindrome di Down, per suggerire un rapporto più positivo e costruttivo con la disabilità, mettendo sempre al primo posto la persona.

Sabato 26 maggio alle 18 Stefano Galardini presenta “Il tempo dentro di noi”, edizioni Convalle. Conduce e organizza l’evento il Gruppo dei giovani Lettori Le ombre dei libri. Il tempo dentro di noi, il tempo prezioso della nostra crescita. Custodito dalla profonda e intensa amicizia tra Luca e Lidia è la colonna musicale d’eccezione di tutto il romanzo. Il tempo di una vita intera che a volte si dilata fino a sembrare eterno, che segue il ritmo delle emozioni e dei sogni, che scandisce e rende possibile l’evoluzione personale. Un tempo di due amici, un uomo e una donna, che ha il volto di tutti noi. Un tempo universale perché tocca l’intimità e le corde più profonde dell’animo umano.

Gli eventi sono gratuiti ed è gradita la prenotazione (0183 291377 oppure sms 339 2877093).