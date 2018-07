Imperia, tutto è pronto per il secondo appuntamento con “Luglio al Parco”

Imperia. Mercoledì 18 luglio alle 21 secondo appuntamento con “Luglio al Parco” organizzato dal Comitato di San Giovanni in collaborazione con il Bar 11 di Monica Tondelli.

Una serata speciale dal titolo: Musica & Solidarietà dove, assieme alle giovani e talentuose band made in Imperia si esibiranno alcuni ragazzi disabili, in un appuntamento all’insegna della musica e dell’integrazione.

Le band che si esibiranno, con musiche originali saranno, nell’ordine: Senza tempo, Lucida crash, The winters e Efem System. Ogni band suonerà i propri pezzi assieme ad un ragazzo disabile, mentre al termine della manifestazione tutti i ragazzi, tra cui alcuni provenienti dall’Isah, saliranno sul palco per essere i veri protagonisti.

Una serata che si preannuncia speciale per gli spettatori, ma soprattutto per i ragazzi, che attraverso la musica e la solidarietà trascorreranno un momento di grande partecipazione. Appuntamento al Parco Urbano: ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ineja.it