Imperia, Roberto Speciale presenta “In fuga dagli zar. Russi nelle riviere tra ‘800 e ‘900”

Imperia. Domenica 2 agosto, alle 17.15, presso l’Isola della Mediterraneità (via Felice Cascione) sarà presentato il volume “In fuga dagli zar. Russi nelle riviere tra ‘800 e ‘900” (De Ferrari editore) di Roberto Speciale. L’iniziativa presentata da Giovanni Rainisio e Fulvio Vassallo, vedrà l’autore intervistato dal giornalista Franco Manzitti. L’incontro si svolge nell’ambito del Festival della Cultura mediterranea.

Una ricerca ricca e dettagliata, una storia intensa, fatta di incontri e scoperte del nostro Paese e delle Riviere liguri, da parte di un gran numero di russi, tra Ottocento e Novecento.

Chi erano? Viaggiatori, ma anche rifugiati politici, esiliati dal regime zarista e poi anche dalla rivoluzione, artisti, intellettuali, aristocratici e tanti, tanti ammalati di tubercolosi, che venivano da noi a cercare bellezza, clima mite e cure sperando in una possibile guarigione. Nomi famosi, ma anche avventurieri, attivisti politici che rimarranno in Italia o ritorneranno in patria alla caduta dello zar.

