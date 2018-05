Imperia, presentazione del libro “In nome del Figlio” alla libreria Ragazzi

Imperia. Il presidio Rita Atria del coordinamento di Libera Imperia è lieto di invitarvi alla presentazione del libro di Jole Garuti “In nome del figlio”.

La presentazione avrà luogo sabato 5 maggio alle 17 presso la Libreria Ragazzi di Imperia (via G. Amendola 24) con la partecipazione straordinaria di Gian Carlo Caselli, già Procuratore Capo di Torino e Presidente onorario di Libera.

Jole Garuti, direttrice del Centro Studi Saveria Antiochia Osservatorio antimafia e membro del Comitato dei Garanti di Libera, ci racconterà la storia della splendida mamma di Roberto Antiochia, giovane poliziotto volontario nella scorta di Ninni Cassarà, ucciso dalla mafia insieme a lui nel 1985.

Saveria, in nome di suo figlio, raccolse tutte le sue forze per girare l’Italia, diffondere i valori e gli ideali dell’antimafia e contribuire a dar vita al giorno della memoria del 21 marzo in cui si ricordano tutte le vittime innocenti delle mafie.

Jole Garuti, premiata dalla regione Lombardia con la medaglia d’oro per il suo impegno per la difesa dei diritti umani e civili e l’educazione alla legalità, era una grande amica di Saveria. Ha voluto dedicarle un libro importante che ha la prefazione di Don Luigi Ciotti e che oltre a descrivere la bellezza straordinaria della vita di una donna coraggiosa e tenace, ripercorre la storia della guerra di mafia a Palermo aiutandoci a comprendere l’oggi, ad esempio la recente sentenza sulla trattativa Stato-mafia.

L’incontro sarà il primo del percorso “Rita Atria e altre donne straordinarie” ideato dal presidio Rita Atria.