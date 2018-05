Imperia, premiato il racconto della scrittrice sanremese Melania D’Alessandro alla Fiera del Libro

Imperia. Domenica 27 maggio alle 11 presso l’Isola Mediterranea della Fiera del Libro di Imperia si terrà la premiazione del concorso letterario “Racconti Liguri 2018” indetto da Historica Edizioni. I racconti vincitori sono stati inseriti nell’antologia omonima e, tra di essi, c’è quello della scrittrice Melania D’Alessandro, sanremese d’adozione. Il titolo del racconto selezionato è “Pelle di luna e terra bruciata” e l’autrice sarà presente alla premiazione.

La scrittrice ponentina conta nel suo curriculum letterario tre pubblicazioni con l’editore Leucotea di Sanremo: “La città nascosta. Alla scoperta del mondo parallelo” (2014), “Sogni di Carta” (2016) e “L’arte di scrivere. Regole, tecniche e consigli di scrittura creativa” (2017) tutti presenti alla Fiera del Libro di Imperia da oggi, venerdì 25 maggio, fino a domenica 27 maggio presso lo stand di Leucotea Edizioni.

La presentazione dell’antologia “Racconti Liguri” avverrà contemporaneamente alla premiazione. Dalla quarta di copertina si evince quanto segue: “Un mosaico composito di racconti che vertono su un tema comune: casa, dove “casa” è la Liguria. C’è chi ha passato qui l’infanzia e chi non se n’è mai andato; chi racconta il passato ancestrale di questa terra e chi la sua quotidianità; chi decide di farne la protagonista indiscussa del proprio racconto e chi, invece, ne fa lo sfondo, evidente anche quando implicito, dal momento che, anche nel caso in cui la storia parli di tutt’altro, si sente comunque, di lontano, il carattere forte delle città, l’eco del mare o il mistero della montagna ligure. Non c’è cosa che accenda di più le persone che parlare della propria terra: con entusiasmo o con dolore, in maniera diretta o indiretta, rievocando un ricordo o lavorando di fantasia. Historica Edizioni raccoglie tutte queste emozioni in un’antologia appassionata di autori liguri, innamorati della loro casa.”