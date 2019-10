Imperia. Appuntamento giovedì 31 ottobre per festeggiare Halloween e trascorrere un “terrificante” pomeriggio per le vie di Oneglia.

«Dolcetto o scherzetto? Vieni a trovarci con mamma e papà nei negozi di Oneglia e conquista la tua caramella! I negozi del centro cittadino (Via Vieusseux, Piazza Rossini, Via V.Monti, Galleria Berio, Galleria degli Orti, Via Ospedale, Piazza Bianchi, Via San Giovanni, Piazza San Giovanni, Via Bonfante) ti aspettano».