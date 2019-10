Imperia, Pantà Musicà propone un convegno sulla Musicotarapia

Imperia. Durante un’esibizione di un coro di pazienti afasici, un giornalista chiese a uno di loro «cosa è cambiato nella sua vita da quando ha cominciato a cantare?», la risposta è stata: «nella mia vita è cambiato tutto… tutto».

La persona afasica non riesce a esprimersi con le parole ma molto spesso può cantare con chiarezza le canzoni che conosce. Questo è il grande merito della musica e questo è anche il punto di partenza del trattamento che prevede un protocollo e arriva fino a ottenere l’espressione parlata, basandosi sui concetti della “Melodic Intonation Therapy”.

Naturalmente questo non è che un esempio tra i tanti che si potrebbero fare sugli effetti benefici che la Musicoterapia può indurre su malati neurologici.

La Musicotarapia è una disciplina che utilizza la musica e l’elemento sonoro/musicale attraverso tecniche espressive-comunicative non verbali, al fine di contenere e modificare emozioni e atteggiamenti disfunzionali, dovuti a problematiche psichiche e neurologiche.

Il convegno che Pantà Musicà ha organizzato per il prossimo sabato 5 ottobre ha lo scopo di sensibilizzare gli addetti ai lavori e i parenti di persone affette da disabilità, Alzheimer, morbo di Parkinson e afasia post ictus sugli effetti positivi della Musicoterapia e della Teatroterapia.

L’incontro vedrà la partecipazione di grandi esperti provenienti da varie e importanti esperienze. Saranno ottimi testimoni per tutti coloro che condividono il percorso di cura dei pazienti a loro vicini, alla ricerca di strumenti di comunicazione efficaci per i loro cari.

Sì, perché una delle principali caratteristiche del trattamento musicoterapico è l’utilizzo di un linguaggio fatto non di parole ma di suoni ed emozioni, che rendono possibile, nella relazione, l’apertura di nuovi canali comunicativi. Le tecniche comunicative non verbali utilizzano infatti un gran numero di codici espressivi come quello gestuale, sonoro, musicale, del movimento, del silenzio. In tal modo vengono coinvolte e stimolate le funzioni motorie, verbali, sensoriali, percettive ed emozionali.

L’intervento musicoterapico nella disabilità si inserisce così in un più ampio discorso multidisciplinare di presa in carico della persona, per recuperare e valorizzare le funzioni residue presenti.

La mission di Pantà Musicà, lo sanno tutti, è quella di diffondere l’amore per la musica ed è per questa ragione che è stato organizzato questo evento, importantissimo per certificare il valore universale di questa immensa arte.nAi relatori si aggiungeranno i musicisti Ines Aliprandi, Stefano Superno e Diego Genta.

L’appuntamento con Dr. Musica e Dr. Teatro sarà sabato 5 ottobre dalle 9 alle 13, alla Biblioteca Civica Lagorio, in piazza De Amicis a Imperia.