Imperia, numerosi eventi in programma nel week end del 21 e 22 aprile

Imperia. Week end ricco di eventi ad Imperia dal 21 al 22 aprile:

Sabato 21 aprile dalle 10 alle 18 (pausa pranzo 13-14) presso Sala La Via dell’Uno

Permettere la voce – Il risveglio del corpo e dei sensi Laboratorio di sperimentazione vocale e yoga con Nené Dacanto, Royi Wang e Martina Ghiazza. Una giornata aperta a tutti coloro che vogliono sperimentare la propria voce come veicolo di benessere del proprio corpo e spirito. Un’esperienza di unione e condivisione. Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 335 5453528 Martina.

Sabato 21 alle 21 concerto interattivo, con improvvisazione di voce e didgeridoo e coinvolgimento del pubblico, con Marco Borca (digeridoo) e voci di Nené Dacanto, Royi Wang e Martipleia. presso Olos Liguria, Via Alfieri 29 – Offerta libera – Posti limitai, prenotazione obbligatoria. Martina: 335 5453528, Elisa: 346 5736970, Valeria: 340 8217762.

Domenica 22 dalle 15 alle 18 La Visione Centrale, workshop esperienziale per conoscere e completare la visione dei chakra e del sistema energetico umano, con un punto di vista femminile. Presso Sala La via dell’Uno, Imperia PM – Via G. Verid 19. Posti limitati – prenotazione obbligatoria 335 5453528 Martina.