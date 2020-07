Imperia, mostra fotografica “Plaza De La Dignidad Chile”

Imperia. Mostra fotografica “Plaza De La Dignidad-Fotografie di una sollevazione popolare” sui movimenti sociali e sulle proteste in Cile a La talpa e l’orologio.

Venerdì 17

H 18 inaugurazione mostra,

H 20 interviene Luca Profenna, attivista e fotografo.

H 21 cena popolare con ghiottissime pizze fritte

Sabato 18 dalle 18 alle 22

Domenica 19 dalle 18 alle 22

La mostra e il bar rimarranno aperti, nel rispetto delle distanze (fisiche, mai sociali!)

PLAZA DE LA DIGNIDAD- IL CILE CHE RESISTE

Racconti e testimonianze dal Cile

Plaza de la Dignidad (in origine Plaza Italia) è una piazza in Santiago de Chile, la capitale di un paese che da ottobre 2019 porta avanti una lotta combattuta da cittadini che chiedono un Cile più giusto e più degno. Le fotografie sono scattate da Luca Profenna tra gennaio e febbraio 2020 e raccontano i momenti più difficili delle proteste cilene, ritraendo storie, persone, luoghi, con l’obiettivo di far conoscere da vicino le vicende che hanno portato alla rivolta popolare e dare voce ai suoi protagonisti: gli attivisti e le attiviste della “Primera Linea” i movimenti femministi, le assemblee, le associazioni e collettivi, le lavoratrici e i lavoratori, le artiste e gli artisti. I cortei, i presidi, le assemblee, le proteste. E ancora il popolo Mapuche, le studentesse e gli studenti delle università, i ragazzi e le ragazze del Sename. La violenza dei carabineros, le torture e gli omicidi da parte delle forze dell’ordine.

La mostra è interamente gratuita, ma la raccolta per Imperia Solidale continua: scarseggiano, in particolare, riso, latte uth e pannolini per bambin* (taglie da 1 a 6) ed ogni eventuale contributo alla raccolta sarà gradito! Sarà possibile acquistare i poster delle foto esposte e il ricavato andrà a Casa Revueltas, uno spazio sociale autogestito, autonomo e femminista di Santiago de Chile. Si ringrazia il CraftLAB Pescara per le stampe fotografiche.

Per supportare il progetto e la mostra fotografica potete donare qui:

https://www.produzionidalbasso.com/project/mostra-fotografica-plaza-de-la-dignidad-chile-fotografie-di-una-sollevazione-popolare/. Per Info scrivete a mostraplazadeladignidad@gmail.com.