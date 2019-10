Imperia, MisTilla live alla Talpa e l’orologio

Imperia. Ladies & Badmen, è con immenso piacere che annunciamo in collaborazione con @la talpa e l’orologio una serata bomba, sabato 26 ottobre: MisTilla Live from EBM Earth Beat Movement!

Mistilla è la cantante della band toscana rivelazione del reggae italiano, attiva sulla scena dal 2012. Con loro ha prodotto album ed EPs del calibro di “EBM”, “Right Road”, “70BPM” e “Be Stronger” che

hanno riscosso ampio successo sulla scena nazionale con tunes come “No Diggity”, “Devi dire sì” e “City Lights” di cui MISTILLA ha registrato un dubplate infuocato per l’OBV Crew… Durante la sua carriera ha condiviso palchi con Skatalites, Raphael, Mellow Mood, Dub FX, Train To Roots, Lion D e Sud Sound System! La ragazza spacca insomma, con la sua voce potente e dolce passa dal reggae all’ hip-hop, dalla dancehall a melodie quasi R&B destreggiandosi da paura tra inglese e italiano con la naturalezza di una real pro!

Ha collaborato con top artisti e producers italiani come Mama Marjas, Bonnot, Dj Moiz (Kalibandulu), Jaka, Chisco e moltissimi altri…Ha all’attivo centinaia di concerti e non vediamo l’ora che infiammi il

dancefloor del nostro CSA di zona, perciò save the date e venite a legioni!