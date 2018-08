Imperia, martedì 14 torna la Cena in Bianco: da quest’anno col Patrocinio del Comune

Imperia. Martedì 14 agosto ritorna a Imperia Oneglia l’appuntamento con la Cena in Bianco. L’evento è organizzato dal Salottino di via Ospedale e dal comitato spontaneo inVIA in collaborazione con il Comune di Imperia. L’appuntamento è alle 20 in Via dell’Ospedale e Via Monti. Le regole sono semplici: abbigliamento rigorosamente bianco, portare con sé l’occorrente per imbandire la tavola (vietata la plastica) e condividere le pietanze preparate a casa con i propri vicini di tavolo.

“Abbiamo deciso di supportare questa bella iniziativa nell’ottica di un rilancio della nostra città”, sottolinea l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. “Ringrazio tutti i commercianti, a partire da Alessandro Bellotti, che si sono prodigati nella realizzazione di questa interessante manifestazione conviviale tanto partecipata dalla cittadinanza. Un grazie particolare anche a Nicoletta Oneglio, che, oltre ad essere una commerciante della via, è anche una consigliera comunale che mi ha supportato nella parte burocratica dell’appuntamento”.

L’obiettivo di quest’anno degli organizzatori è battere il record dello scorso anno: 350 persone. Per iscriversi e partecipare a questa iniziativa è sufficiente recarsi in uno degli esercizi che espongono la locandina per prenotare i vostri posti o contattate Nicoletta (347.9710370) oppure Alessandro (329.8631702).