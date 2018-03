Imperia, l’openday di Anffas per il sessantesimo anniversario alla biblioteca Lagorio

Imperia. Il 28 marzo, per Anffas, è una data con un’importanza particolare: è’ il giorno del suo sessantesimo compleanno e quest’anno quindi, l’Open Day consentirà anche di ripercorrere la storia dell’associazione, una storia caratterizzata da grandi battaglie e grandi conquiste fatte per e con le persone con disabilità e loro famiglie, una storia che continua giorno dopo giorno con tante sfide e tanti traguardi ancora da raggiungere per il concreto e pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

L’Open Day 2018 darà così il via ufficiale alle celebrazioni sessantennale che si susseguiranno durante tutto il 2018: tutte le strutture Anffas Onlus distribuite sull’intero territorio nazionale, circa 1.000, organizzeranno molteplici iniziative – come seminari, proiezioni, convegni, spettacoli e tante altre manifestazioni volte a diffondere la cultura dell’inclusione sociale e della non discriminazione, attraverso la partecipazione attiva delle persone con disabilità, degli associati, degli operatori, dei volontari e di tutti coloro che operano in Anffas – e soprattutto porteranno all’attenzione delle varie comunità i tanti nuovi progetti che vedono le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo impegnate in prima persona, come i progetti sul linguaggio facile da leggere e sulla cittadinanza attiva e non mancheranno ovviamente i momenti dedicati appunto ai festeggiamenti dei 60 anni di Anffas.

Come per gli anni passati l’Open Day vuole diffondere una nuova cultura della disabilità, coinvolgendo l’intera collettività, per contrastare gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni che purtroppo ancora oggi circondano le persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, e rappresenterà un tassello in più nella costruzione di una società inclusiva che non discrimina nessuno e garantisce a tutti pari opportunità nel pieno rispetto dei nuovi paradigmi culturali introdotti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Mercoledì 28 marzo presso la biblioteca civica “Lagorio” dalle ore 15,30 Anffas Onlus Imperia ripercorrerà la storia e i fatti che hanno maggiormente contraddistinto 60 anni di vita dell’associazione nazionale e di quella Imperiese.