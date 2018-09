Imperia, le opere di Adriana Ferrari in esposizione alla biblioteca Lagorio

Imperia. Adriana B. Ferrari è nota non solo nella nostra provincia, ma in tutta la regione e ben oltre, sia per le sue doti di poeta, come ama definirsi, sia come poliedrica e originale artista per i suoi collages.

Le sue oniriche, colorate ed eclettiche opere sono ora in esposizione a Imperia nelle sale della biblioteca civica Leonardo Lagorio in piazza De Amicis 7, dalle 16,00 alle 18,30 dal 15 al 28 settembre.

Per gli appassionati d’arte un’occasione imperdibile per ammirare i meravigliosi collages che Ferrari, con minuziosità certosina, ha saputo creare nel corso di quasi vent’anni, dando fondo a un’inesauribile fantasia e a una capacità di sintesi nell’illustrare le tematiche di volta in volta illustrate nelle sue opere.

Come ebbero a descrivere illustri ammiratori di Adriana Ferrari, come Giovanni Berio ‘Ligustro’, il professor Roberto Trovato e il suo caro amico Emanuele ‘Lele’ Luzzati (molto presente nei suoi mosaici di carta!…), i suoi manufatti, magistralmente inquadrati con cornici e passe-partout che ne esaltano la bellezza, regalano stupore ed emozioni inaspettati.

Una mostra dedicata agli amanti dell’arte in ogni sua forma, ma consigliata anche al pubblico dei più piccoli che da essa potrebbero essere ispirati per sviluppare ulteriormente la loro innata fantasia.