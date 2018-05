Imperia, Laura Amoretti e Raffaella Ranise intervistano Maria Giovanna Luini

Imperia. Venerdì 25 maggio alle 17.15 al Caffè del Teatro in Via Cascione Maria Giovanna Luini sarà intervistata da Laura Amoretti e Raffaella Ranise.

La Fiera del Libro ospita la nota senologa Maria Giovanna Luini, collaboratrice di Umberto Veronesi. Una presenza importante e significativa, voluta dalla Consigliera di Parità Laura Amoretti e dalla scrittrice Raffaella Ranise, perché Maria Giovanna Luini nei suoi libri non solo racconta storie vere, ma spesso si racconta, negli aspetti più veri della propria persona. Un medico umano, dunque, dal sorriso rassicurante e dal cuore grande, proprio come il suo mentore.

“Il grande Lucernario” altri non è che lo stesso Umberto Veronesi, che da sempre ha ispirato l’autrice, insegnandole il lavoro, il coraggio, ma anche gli aspetti umani della professione. Il libro, di notevole successo, è edito ad Mondadori, come gli altri ultimi lavori della Luini, tra i quali “ Il mio mondo è donna. I valori di una vita” scritto con Umberto Veronesi. L’incontro, dalla parte della donna e non solo, si preannuncia di grande interesse.