Imperia, l’attore Andrea Bosca presenta il libro “Every Child Is My Child”

Imperia. L’8 dicembre alle 17, l’attore Andrea Bosca, vicepresidente di Every Child Is My Child Onlus, sarà ospite presso la libreria L’isola del libro per presentare il libro omonimo “Every Child is my Child, storie vere e magiche di piccola grande felicità”, edito da Salani.

«Vogliamo dare voce e un contributo, con una raccolta fondi, a coloro che si adoperano per migliorare le condizioni di vita e dare un aiuto concreto alle popolazioni del territorio siriano, colpito da una guerra feroce e insensata – fanno sapere gli organizzatori – Il libro è scritto da 33 personaggi dello spettacolo, i cui proventi vengono devoluti a Insieme si può fare Onlus, Associazione di volontari che opera direttamente sul territorio siriano; in questa occasione avremo il piacere di avere con noi anche il suo presidente, Lorenzo Locati, che ci illustrerà i progetti compiuti e quelli futuri».

«Ci stiamo avvicinando al Natale e non possiamo rimanere indifferenti di fronte a ciò che ci succede intorno, soprattutto quando le prime vittime sono i bambini! Siamo sicuri che i vostri cuori vi porteranno a partecipare numerosissimi per dimostrare che in questo folle mondo esistono ancora umanità e altruismo e i giovanissimi potranno ascoltare storie divertentissime» – spiegano. L’intero ricavato della giornata verrà devoluto alle due Associazioni.

Programma:

Ore 16-17 accrediti direttamente in libreria

Ore 17-18.45 presentazione del libro e delle opere di insieme si può fare con proiezione di filmati e lettura di alcune storie del libro

Ore 18.45-19.30 aperitivo di ringraziamento

Offerte:

Adulti a partire da 10 €

Bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni a partire dai 3€

Entrambe comprensive di presentazione e aperitivo!

Con un’offerta a partire da 25 € invece saranno inclusi, oltre alla presentazione e all’aperitivo, anche il libro e il sapone di Aleppo, prodotto nei territori in cui opera l’Associazione. I posti sono limitati, si consiglia di chiamare o scrivere tramite WhatsApp al numero 328 929 6422, indicando nome, cognome, numero partecipanti ed età bambini/ragazzi.