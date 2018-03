Imperia, la prima adunanza scientifica del 2018 dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

Imperia. La Sezione imperiese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza per mercoledì 21 marzo alle 16 nella Sala riunioni della Sezione in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4 nel centro storico (Parasio), la prima Adunanza Scientifica dell’anno 2018. Interverrà la professoressa Lidia Rianna, Socia dell’IISL e Docente di Storia dell’Arte negli Istituti Superiori, la quale presenterà una relazione sul tema Dentro l’opera : la Vocazione di San Matteo di Caravaggio con proiezione di immagini. La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza.

A seguire, avrà luogo alle 17.15, l’Assemblea generale dei Soci della Sezione per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2017 e della relativa relazione sull’attività svolta.

IISL – Sez.IM – Ad.scient.+assembl.consunt.