Imperia, la presentazione del libro “Sudeste” al Circolo Manuel Belgrano di Costa d’Oneglia

Imperia. L’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Imperia e il Circolo Manuel Belgrano di Costa d’Oneglia (Im) invitano alla presentazione del romanzo ‘Sudeste’ (1962), opera d’esordio dello scrittore argentino Haroldo Conti. Il libro è stato da poco pubblicato per la prima volta in Italia con la traduzione di Marino Magliani. “Il Boga, un tagliatore di canne con gli “occhi da pesce moribondo”, per liberarsi da una vita sedentaria e senza pretese, dopo la morte del Viejo decide di avventurarsi lungo il fiume con la sua piccola barca sgangherata. Il suo è un viaggio silenzioso e solitario; l’acqua, il vento, la pesca, la navigazione scandiscono il passare delle stagioni. Un vagare che lo porterà a scoprire la dimensione nascosta di quelle acque fluviali, un’umanità remota e sospesa, esistenze marginali, misere, violente come il paesaggio. Siamo alla foce del fiume Paraná, Sud-Est è la direzione da cui soffia il vento che solleva e spinge il mare nel Delta”. Nato nel 1925 a Chacabuco, Haroldo Conti vinse nel 1962 il premio ‘Fabril’ con il suo primo romanzo ‘Sudeste’ e divenne una delle figure di riferimento della cosiddetta ‘generación de Contorno’. Nel 1975, con il romanzo ‘Mascaró, el cazador americano’, vinse il ‘Premio Casa de las Américas’ (Cuba), tradotto in Italia con la prefazione di Gabriel Garcia Marquez. Il 5 maggio 1976, dopo il golpe militare in Argentina, venne sequestrato. Il suo nome figura fra quello dei desaparecidos. Nel 2009 il Municipio di Tigre ha trasformato la sua casa del Delta in un museo. Marino Magliani è nato in Liguria e vive sulla costa olandese, autore di romanzi, raccolte di racconti, sceneggiature, ha curato traduzioni e antologie. Nel 2016 ha pubblicato il romanzo ‘Il creolo e la costa’, dedicato alla figura del Generale Manuel Belgrano, eroe argentino originario di Costa d’Oneglia.

Il Boga, un tagliatore di canne con gli “occhi da pesce moribondo”, per liberarsi da una vita sedentaria e senza pretese, dopo la morte del Viejo decide di avventurarsi lungo il fiume con la sua piccola barca sgangherata. Il suo è un viaggio silenzioso e solitario; l’acqua, il vento, la pesca, la navigazione scandiscono il passare delle stagioni. Un

vagare che lo porterà a scoprire la dimensione nascosta di quelle acque fluviali, un’umanità remota e sospesa, esistenze marginali, misere, violente come il paesaggio. Siamo alla foce del fiume Paraná, Sud-Est è la direzione da cui soffia il vento che solleva e spinge il mare nel Delta. «Con una marcata influenza di Faulkner, la narrazione avanza con la forza di immagini e immagini e immagini che nascondono più di quello che mostrano, che adulterano la realtà come una foto bruciata dal sole. È la trasmissione impossibile di un’esperienza mistica. Ma sarebbe un errore interpretare la contemplazione di Boga come sinonimo di acquiescenza. Negli interstizi di “Sudeste” appare l’intellettuale impegnato. I personaggi del fiume, tutti loro, sono uomini duri che possiedono le loro decisioni». Patricio Zunini

TRADUZIONE di Marino Magliani

L’AUTORE: Haroldo Conti

(Chacabuco, 25 maggio 1925 – 5 maggio 1976) è stato uno scrittore e giornalista argentino. Il 5 maggio 1976, dopo il golpe militare in Argentina, viene sequestrato. Il suo nome figura fra quello dei desaparecidos. Nel 1962 vince il premio Fabril per il suo primo romanzo Sudeste con cui diventa una delle figure di riferimento della cosiddetta «Generación de Contorno» (nello stesso anno pubblicano autori come Sábato, Mujica Lainez, Cortázar, Marta Lynch). Pubblica inoltre i romanzi Alrededor de la jaula (Premio Universidad de Veracruz, Messico) – poi trasposto per il cinema da Sergio Renán con il titolo Crecer de golpe – e En vida (Premio Barral, Spagna, della cui giuria facevano parte Mario Vargas Llosa e Gabriel García Márquez) Nel 1975 pubblica il romanzo Mascaró, el cazador americano, che vince il Premio Casa de las Américas (Cuba); tradotto in Italia con prefazione di Gabriel García Márquez, Milano, Bompiani, 1983. Il Boga, un tagliatore di canne con gli “occhi da pesce moribondo”, per liberarsi da una vita sedentaria e senza pretese, dopo la morte del Viejo decide di avventurarsi lungo il fiume con la sua piccola barca sgangherata. Il suo è un viaggio silenzioso e solitario; l’acqua, il vento, la pesca, la navigazione scandiscono il passare delle stagioni. Un vagare che lo porterà a scoprire la dimensione nascosta di quelle acque fluviali, un’umanità remota e sospesa, esistenze marginali, misere, violente come il paesaggio. Siamo alla foce del fiume Paraná, Sud-Est è la direzione da cui soffia il vento che solleva e spinge il mare nel Delta.

Quel fiume è una specie di dio arbitrario che governa i destini delle persone: persone solitarie, taciturne, che vivono pescando e raccogliendo giunchi. Gente che mangia gallette rafferme e pesce che sa di fango e tuttavia li divide con il compagno, pescatori che amano più i cani che gli uomini e si rattristano per la fine inflitta alle loro prede. Il Boga risale il fiume, ogni giorno più assorto e distaccato, perde interesse per qualsiasi altra cosa che non sia questo vagare da un punto a un altro seguendo i suoi pesci, cullato da un fiume che lo governa e che decide per lui. A volte sembra non succedere niente ma in realtà quello che accade è il tutto, il dipanarsi di una vita: incontri, disavventure, fatti minimi che riempiono i giorni. «Con una marcata influenza di Faulkner, la narrazione avanza con la forza di immagini e immagini e immagini che nascondono più di quello che mostrano, che adulterano la realtà come una foto bruciata dal sole. È la trasmissione impossibile di un’esperienza mistica. Ma sarebbe un errore interpretare la contemplazione di Boga come sinonimo di acquiescenza. Negli interstizi di ‘‘Sudeste’’ appare

l’intellettuale impegnato. I personaggi del fiume, tutti loro, sono uomini duri che possiedono le loro decisioni». Patricio Zunini (La literatura y el río)