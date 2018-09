Imperia, la cantautrice Francesca Pilade in concerto

Imperia. In attesa del singolo “Come neve al sole”, la cantautrice imperiese Francesca Pilade, vincitrice del premio della critica del concorso “Imperia’s got talent 2018″, conclude la stagione estiva venerdì 7 settembre al bar11 alle 21,30, proponendo musica originale, ma non solo, con la formazione musicale al completo.

Voce e basso Francesca Pilade, chitarra Giovanni Peirone e Angelo Vacca, batteria Luca Memeo.

https://www.francescapilade.it/

https://www.facebook.com/francescapilademusic/

https://soundcloud.com/francesca-pilade