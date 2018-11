Imperia, incontro dedicato alla scoperta della piattaforma WordPress

Imperia. WordPress è un progetto Open Source cui tutti possono partecipare per imparare cose nuove e migliorare la piattaforma per i milioni di persone che lo usano in tutto il mondo: WordPress è infatti la piattaforma scelta da più del 32% di tutti i siti a livello mondiale del web.

Su queste basi è nato il WordPress Meetup ufficiale di Imperia, che si propone come luogo di aggregazione per la community locale di WordPress: programmatori, designer, appassionati, blogger, semplici curiosi. Gli eventi organizzati dal WordPress Meetup Imperia non sono corsi o spazi di promozione commerciale, ma appuntamenti informali e gratuiti dove ci si incontra per parlare di WordPress offrendo supporto sia a tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta a WordPress, sia ai più esperti che vogliono conoscere altri appassionati.

Per tutti gli appassionati il primo ritrovo sarà mercoledì 14 novembre dalle 18.30 alle 20.30 presso il Caffè Vergnano – Bar Blù di Via Berio a Imperia Oneglia. Il programma per questo primo incontro è semplice: presentazione dei principi dei WordPress Meetup, dopodichè autopresentazioni dei partecipanti e chiacchierata generale su WordPress davanti a un aperitivo.

La partecipazione è gratuita, in omaggio a tutti i partecipanti gadget ufficiali di WordPress. Per partecipare basta confermare la propria partecipazione sull’app ufficiale Meetup: https://www.meetup.com/Imperia-WordPress-Meetup/.