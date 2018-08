Imperia, il 4 agosto inaugurazione della mostra “Botanik” dedicata alle piante

Imperia. Sabato 4 agosto si terrà l’inaugurazione della mostra “Botanik” organizzata da Hellory, nome d’arte di Maria Nella Ponte.

La mostra della collezione di dipinti ad olio su tela è dedicata alle piante selvatiche e spontanee che nascono in luoghi ostili, a bordo strada o in ambienti chiusi poste in vasi che ne costringono e limitano lo sviluppo. Piante che perseverano con il loro rigoglìo e vitalità nel dimostrare quanto l’ambiente sia al tempo stesso limite e opportunità, la cui selvaggia bellezza è divenuta fonte di ispirazione nel percorso lungo kilometri che l’artista si trovò ad affrontare quotidianamente e a piedi nel corso del 2015 per guarire da un infortunio.

Hellory, pittrice e xilografa, vive ad Imperia, nel novembre 2017 ha inaugurato la galleria Hellory Art in Piazza San Francesco 10 ove avrà luogo il vernissage della mostra dalle 18 alle 19 di sabato 4 agosto.

La mostra sarà visitabile fino al 18 agosto dalle 18 alle 21, e in altri orari previo appuntamento.