Imperia, il 30 giugno ultimo appuntamento con i “Pomeriggi Universitari”

Imperia. Secondo ed ultimo appuntamento per il ciclo di conferenze dal titolo “Pomeriggi Universitari”, importante iniziativa giunta alla XVII edizione – 2018, organizzata dalla sezione di Imperia dell’istituto internazionale di studi liguri in collaborazione con il Polo Universitario Imperiese dell’ Università degli Studi di Genova e con il patrocinio della Provincia e della Città di Imperia.

Sabato 30 giugno alle 16.30 in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4 a Imperia, Maria Teresa Crea presenta il suo lavoro per il corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo storico – artistico eseguito presso l’Università degli Studi di Genova (Referente la prof.ssa Maurizia Migliorini; Coreferente il prof. Lauro Giovanni Magnani) sul tema Mercato dell’arte e conservazione del patrimonio artistico: premesse in età moderna.

Una riflessione sulle caratteristiche e problematiche del mercato dell’arte e dei suoi sviluppi dal Rinascimento all’età barocca, con riferimento alla realtà italiana e dei Paesi Bassi. Vengono analizzati i vari aspetti quali la committenza e il mecenatismo insieme alla prima forma di collezionismo antiquario e alla comparsa delle figure del mercante, dell’intermediario e dell’esperto d’arte. Infine l’evoluzione e il mutamento del gusto nella rappresentazione del soggetto artistico dalla raffigurazione sacra alla pittura di genere come il ritratto, il paesaggio e la natura morta.