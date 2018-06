Imperia, il 30 giugno torna la Notte bianca 2018 e la 31esima festa della bandiera argentina

Imperia. La “Notte bianca costa 2018” e la XXXI festa della bandiera argentina, organizzate dal circolo culturale Manuel Belgrano di Costa d’Oneglia (IM). Tango,con grandi tangueros argentini, 7 concerti di musica di tutti i generi, dal latino americano, al rock, al folk e al pop, ballerine di danza del ventre, dj set, mostre e prelibatezze gastronomiche per tutti i gusti, banchetti…come sempre ingresso gratuito!

Il 30 giugno il caruggio di Costa d’Oneglia scoppierà di eventi! Tanti concerti e spettacoli si snoderanno nelle piazzette del lungo caruggio medievale che percorre il centro storico…ci saranno due famosi tangueros argentini Florencia Labiano Hernan Rodriguez, la Karibe Band Show Italia, i Red Shoes, i Il Cielo d’Irlanda, Puglia, il Maestro XXmiglia, gli SBAMM, i Coguari, The Badweathers, Imperia Tango, le ballerine di New Movanimart, la mostra In-Utile di Agenda Fotografica, Dj Mayo, Dj Bomber e il karaoke di DJ Frenk…ristoranti, pizzette, empanadas argentine e sangria.

Costa d’Oneglia Uscita Imperia Est a 2 km da Imperia

Bus navetta gratuito da piazza Dante (Imperia) dalle 19 alle 01

Info e aggiornamenti: https://www.facebook.com/events/262742844294525/?active_tab=about

Presentazione dettagliata

Dopo un anno di stop, ritorna la Notte Bianca Costa d’Oneglia e la XXXI Festa della Bandiera Argentina, organizzate dal Circolo Culturale Manuel Belgrano di Costa d’Oneglia. Anche quest’anno tango, danza del ventre, musica, mostre e prelibatezze gastronomiche per tutti i gusti…anzi sempre di più!

Il 30 giugno il caruggio di Costa d’Oneglia scoppierà di eventi! Ben 16 sono i punti musicali nei quali la festa si articola e si realizza snodandosi nelle piazzette del lungo caruggio che percorre il centro storico.

Si va dalla musica live con concerti e 3 Dj Set, alla danza del ventre, fino all’esibizione di Tango, organizzata da ImperiaTango con i due famosi tangueros di Buenos Aires Florencia Labiano e Hernan Rodriguez. Si intrecciano esibizioni di pianoforte, concerti rock, cantautori, folk, pop, country, musica latino americana, karaoke, e DJ-set. Ci saranno gran parte dei musicisti che animano il panorama imperiese, tutti insieme nella stessa serata, sparsi nelle piazzette di Costa d’Oneglia: Karibe band Show Italia, Puglia, Cielo d’Irlanda, Red Shoes, Coguari, SBAMM, Badweathers e DJ set con Mayò, Bomber e il karaoke di Frenk. Oltre al tango ci saranno anche le ballerine di danza orientale del Gruppo NewMovanimart, che si esibiranno in due piazze con due diversi spettacoli.

Oltre alle esibizioni musicali nelle varie piazzette e nei caruggi, ci saranno anche 9 punti di ristoro, i mercatini artigianali, la cartomante, la mostra di pittura a cura dell’Associazione Amici di Laura, la mostra fotografica In-Utile di Marco Donatiello dell’Associazione Agenda Fotografica.

Gli abitanti del paese organizzeranno, come sempre, ben 9 angoli di golosità e prelibatezze come friscioi, pizzette, empanadas argentine, hot-dogs, specialità liguri, piatti vegetariani, spaghettate rostelle e delizie varie; ci saranno ben 9 bar che prepareranno splendidi cocktails, sangria e degustazioni; e 2 ristoranti veri e propri: L’Osteria della Nonna Petronilla, allestito nel giardino attiguo alla Piazza della Chiesa dal Circolo Manuel Belgrano e un altro nel campo sportivo, allestito dal Circolo ANSPI di Costa d’Oneglia. Come sempre, non mancherà la distribuzione gratuita della torta “argentina” preparata dalla Pasticceria Angelo.

Come sempre, anche quest’anno ci sarà un servizio di bus navetta gratuito da piazza Dante (Imperia) dalle 19 alle 01. Info e aggiornamenti: https://www.facebook.com/events/262742844294525/?active_tab=about

Per info, comunicazione, contenuti e immagini aggiuntivi:

Valeria Rainisio: rainisiovaleria@gmail.com, Tel. 3405256606

Programma commemorazione ufficiale

XXXI festa della bandiera argentina

La notte bianca costa 2018 e la XXXI Festa della Bandiera Argentina avranno il loro momento ufficiale:

• alle 20,30: raduno delle autorità e dei partecipanti davanti alla sede del Circolo Manuel Belgrano (Entrata Sud del paese) e avvio del corteo delle Autorità verso Piazza della Chiesa.

Saranno presenti: Daniela Beatriz Jaite – Vice Console Argentino di Milano, Claudio Scajola – Sindaco di Imperia, Fabio Natta – Presidente delle Provincia di Imperia, Marco Scajola – Assessore di Regione Liguria, Alessandro Piana – Presidente Consiglio Regionale, Maurizio Gatto -Vice Prefetto Vicario di Imperia e Giuseppe Cassini – Presidente del Circolo Manuel Belgrano.

Posa della corona d’alloro al busto del Generale M. Belgrano, esecuzione degli inni nazionali italiano, argentino ed europeo. Le autorità presenti interverranno per il saluto.

Dalle 19 di sabato 30 giugno fino a tarda notte, il centro storico di Costa d’Oneglia (Imperia), lungo circa un chilometro, sarà interamente chiuso al traffico e tutte le sue vie, piazze e carruggi saranno aperti agli ospiti e animati da musica e danza. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Autobus-navetta gratuiti saranno attivi dalle 19 all’01 da Piazza Dante (Imperia) a Costa d’Oneglia ogni 10 minuti.

Mappa degli spettacoli e dei punti ristoro

• Sede circolo Manuel Belgrano – Entrata sud – bar & cocktails

• 20,30 raduno e partenza corteo autorità XXXI festa della Bandiera Argentina

• Mostra fotografica In-Utile di Marco Donatiello – Associazione Agenda Fotografica

• Concerto di Puglia – cantautorato pop

• Mayò DJ set

• Piazza Alfieri – bar & hot-dogs

• Concerto dei Karibe Band Show – musica latino-americana

• Esibizione di danza orientale con le ballerine del gruppo NewMovanimart

• Ingresso centrale

Concerto de Il Cielo d’Irlanda – folk

• Antico frantoio Cavour

• Mostra di pittura a cura dell’Associazione Amici di Laura

• Concerto di piano con il Maestro Ventimiglia

• Vico Divizia

La cartomante

Piazzetta della bottega – Le rostelle di Francesco

• Concerto dei Red Shoes – cantautori italiani e rock

• Piazza del duomo

Osteria della nonna Petronilla (specialità liguri) – BAR IL GIARDINO – Happy Hours “L’aperitivo lunghissimo” Cocktails & Sangria e Bar Il Frantoio

• 20,45

XXXI Festa della Bandiera Argentina – Manifestazione ufficiale con inni nazionali sotto il busto del Generale Manuel Belgrano

• 21,30 circa

Esibizione di tango organizzata da Imperia Tango con i ballerini argentini Florencia Labiano e Hernan Rodriguez

• 22,45 circa

Concerto dei Cocuari – rock anni ‘60

• 01

DJ Set con Dj Bomber

• Campo Sportivo – ristorante

• Imperia Tango organizza la serata di milonga

• Vicolo Angelichin – angolo delle favolose pizzette di Costa e delle empanadas argentine

• Piazzetta Anfossi – bar & sangria

• Karaoke con DJ Frenk

• Spettacolo di danza orientale con le ballerine del gruppo NewMovanimart

• Concerto degli SBAMM – rock

• Entrata Nord – angolo dei friscioi & bar

• Concerto dei BadWeathers – pop

Mercatino degli artisti in tutto il paese. Bus navetta gratuito dalle 19H00 all’1H00

I protagonisti della notte bianca

Tango

Florencia Labiano e Hernan Rodriguez sono due giovani interpreti di un tango elegante e rispettoso della tradizione, hanno lavorato con i più famosi ballerini, si sono esibiti e hanno insegnato nei locali più famosi della loro città, Buenos Aires; attivi in tutta Europa e America, attualmente insegnano prevalentemente in Italia. L’associazione ImperiaTango, che da 12 anni promuove la cultura e la pratica del tango, è orgogliosa di presentarli alla Notte Bianca di Costa d’Oneglia.

Danza Orientale

Nadira e la new movanimart presentano: “Emozioni d’oltre mare”. Egitto, Turchia e la penisola balcanica ispireranno le piazze di Costa d’Oneglia. La danza delle almee, nel suo delicato stile classico, sarà inframezzata da prorompenti interpretazioni in chiave moderna e Gipsy. Nadira, insegnante e ballerina professionista, vi aspetta col suo gruppo “New Movanimart” per viaggiare a passo di danza.

Grandi classici

Il maestro Ventimiglia allieterà con il suo piano i visitatori della mostra di pittura con grandi classici italiani e della musica internazionale

Musica latino-americana e liscio

Karibe Bans show Italia: Il gruppo nasce nel 2011 da un idea di due amici, un italiano ed un venezuelano, che volevano far ballare e divertire la gente con ritmi caraibici. Vantano molti concerti nel sociale ed umanitario. Nel 2012 entrarono a far del gruppo capitanato da Aldo Swing altri 4 elementi: Malvin, Patric, Diego e Claudio. Due dischi incisi nel 2017. Dal 2018 il gruppo suona liscio, latino americano e disco anni 70/80/90.

Musica rock anni 60

I Coguari nascono dalle ceneri di due diversi progetti musicali: quello dei Canninghams e quello dei Lingera. Il risultato è un ricercato repertorio di classici del rock’n roll anni 50’ e 60’ che spazia da Elvis Presley agli Yarbirds, dai Beatles ai Turtles fino ad arrivare ai Beach Boys. La band è composta da Graziano Visentin (voce), Sergio Saccone (chitarra), Andrea Fiore (chitarra), Simone Dolla (basso) e Matteo Dolla (batteria).

Musica Rock

Il cielo d’Irlanda è una Rock Band Ligure e il nome deriva dall’amicizia con il cantautore Massimo Bubola, inevitabile riferimento. Il cantante e chitarrista è Tazio, il chitarrista di Waterford è Clayton Mc Coy (anche voce & armonica), poi ancora ci sono il batterista Tom, il bassista e cantante Marco, il sassofonista, corista e fonico Tony, il tastierista Giampy. Il gruppo spazia tra numerose cover rock anglosassoni, per varcare il territorio puramente IRISH dei Pogues, Van Morrison, etc. sino a suonare la figura di Charlie Mops, il leggendario inventore della Birra.

Musica Rock

Gli SBAMM nascono principalmente da un gruppo di amici che condividono la stessa passione per la musica. Ogni elemento ha un suo background musicale e la forza della band consiste propria in questo. Una fusione di generi e stili musicali per uno spettacolo coinvolgente ed originale.

Musica Rock – Punk – Indie

The Badweathers si formano nel 2011 e iniziano a farsi le ossa come coverband lavorando parallelamente alla creazione di un proprio sound e identità musicale. Il loro genere è un incontro tra rock, punk, indie e garage, con spruzzate di funky, passione blues e contaminazione elettronica. Fra le band da sempre eseguite si va dai Placebo ai Franz Ferdinand, dagli Interpol ai Joy Division, per quanto prediligano proporre il proprio repertorio. Hanno aperto ai concerti dello Stato Sociale, dei Parto delle nuvole pesanti, dei Fasti ed altri, e hanno partecipato a vari festival. Il loro ultimo EP Look at you è uscito a ottobre 2016.

Musica po e blues

Red shoes è un gruppo che nasce con l’intento di stare insieme e divertirsi facendo buona musica. Formato da Francesca Piombo al piano e voce, Carlo Cosentino e Mattia Sacchiero alle chitarre, Carlo Verda al basso e Andrea Calenco alla batteria; spazia dal rock al pop, blues e r&b. Ripropone i brani più famosi di artisti quali David Bowie, Maroon 5, Adele, Queen, CCR, Amy Winehouse.

Cantautorato pop

Puglia: Le sue sono musiche del passato sommerse dagli strali del progresso opportunamente revisitate in chiave acustica. Liveset in cui convivono senza vergogna power-pop, psychedelia, post-punk e cantautorato inglese e americano, revivalismo schietto senza pretesa di novità e con occhio nostalgico di chi si rifiuta di fare patti col cambiamento in corso. Puglia ha 24 anni, vive a Imperia e d’estate va a refrigerarsi sotto allo scoglio della galeazza. Partecipa alla ormai consolidata kermesse di Costa d’Oneglia per la seconda volta in qualità di musico, per l’ennesima in qualità di sparuto psiconauta.

Dj set

Mayo Sound System propone una selezione musicale alternativa dal cantautorato all’elettronica moderna.

Bomber Dj ha iniziato 8 anni fa a mettere musica in spiaggia negli aperitivi perché gli piace creare un clima perfetto tra gente, buona musica, con divertimento e buon ascolto. Spazia dal reggae, ai i mitici anni ‘70 ‘80 ’90, al funk, alla disco, fino arrivare ai giorni nostri. Pronto alla grande per il 30 giugno a Costa d’Oneglia!

Karaoke

Dj Frenk allieterà tutti coloro che avrebbero voluto diventare dei cantanti con karaoke con basi anni ’60 ’70 ‘80 sino ad oggi, liscio e latino americano. Pronto per far divertire i cantanti amatoriali allo sbaraglio!

Mostre

Mostra fotografica in-utile di Marco Donatiello costituisce una raccolta di scatti a tema “le passioni tiepide” condizionate dall’uso sfrenato degli smartphone e “la bellezza dell’inutile”, frutto delle emozioni di ciascuno di noi. E’ a cura dell’Associazione Agenda Fotografica, che nasce a gennaio 2013 nell’ambito del Circolo di Castelvecchio di Imperia, di cui è parte integrante, dall’impegno di un gruppo di appassionati di fotografia, tutti autodidatti, allo scopo di condividere conoscenze, esperienze e capacità, nonché di organizzare momenti di incontro “sul campo”, ossia uscite fotografiche attraverso le quali imparare, sperimentare e mettersi alla prova. Il gruppo Agenda Fotografica partecipa dal 2013 alla Fiera del libro di Porto Maurizio (Imperia) con mostre tematiche ed ha allestito numerose mostre sul territorio collaborando con vari enti ed associazioni. Ad Imperia e Sanremo ha partecipato a varie esposizioni organizzate anche a scopo benefico.

Mostra di pittura a cura dell’associazione Amici di Laura

Grandi classici della pittura internazionale rivisitati e opere prime dei pittori amatoriali dell’Associazione Amici di Laura.

Costa d’Oneglia

Suona l’Avemaria, sono le 7,30 del mattino, e a Costa inizia la giornata, si aprono le persiane nei caruggi e sulle piazzette, si butta uno sguardo svogliato in giro: tutto tranquillo. A giardar bene, si nota un flo di fumo nelle “Pinee”: qualcuno pulisce le fasce per il prossimo raccolto, che quest’anno promette bene, ma…. “e pane i nu son uive, e e uive i nu son sodi”, dicevano i nostri nonni. Infatti è il tempo il grande regista di una buona riuscita del nostro olio.

Fasce, muri a secco, case, strade, pietre su pietre posate ad una ad una per fermare la terra ed alimentare gli ulivi secolari.

Esci di casa e si cammina per Costa, un budello lungo circa un chilometro, case una attaccata all’altra, si sentono i respiri delle persone, se ne intuiscono le abitudini. Chi va verso la “cima”, chi verso la Piazza della chiesa e chi “dallo stradone”: tutti percorsi che si incrociano uno con l’altro e la gente si incontra, si saluta e va. Qualcuno si volta al suono della corriera, qualcuno entra in bottega, i bambini giocano in piazza, sorvegliati da un nonno che vale per tutti…. Costa d’Oneglia è tutto questo ed è dolce viverci.

Il circolo Manuel Belgrano

Nasce nel 1987 per un bisogno intrinseco dei costesi di socialità, confronto e cultura.

Oggi è il punto di riferimento del paese, che ne è orgoglioso e continua a sostenerlo in tanti modi: chi organizza, chi collabora, chi propone e chi partecipa: è tutto un lavorio che rende Costa d’Oneglia un paese vivo, particolare ed originale nella sua essenza sociale. Il Circolo è stato chiamato Manuel Belgrano per le origini costesi della famiglia del grande generale argentino che è testimone dei profondi legami tutt’ora esistenti tra Costa d’Oneglia e l’Argentina stessa.

