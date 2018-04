Imperia, il 27 aprile la casa famiglia Pollicino festeggia i suoi primi 20 anni

Imperia. L’appuntamento è per il 27 aprile alle 21 all’auditorium della camera di commercio di via M.Belgrano 10 a Imperia, con l’evento organizzato da A.p.F ONLUS associazione Progetto Famiglia in collaborazione con Imperia Musicale e con il partenariato del Comune di Imperia.

Per l’attenzione costante verso i più giovani sia di A.p.F che di Casa Famiglia Pollicino, la manifestazione godrà del patrocinio dell’Unicef. “La voce dell’affido – Testimonianze e Musica” – sarà una serata di musica (acustica) e parole in cui i racconti dei ragazzi che hanno vissuto con Nazzareno e Ileana nella Casa Famiglia Pollicino dal 1998 a oggi si alterneranno con un concerto di musica acustica.

Sarà una manifestazione per festeggiare una realtà di accoglienza da 20 anni operante sul nostro territorio, la Casa Famiglia Pollicino, rivolta a bambini e ragazzi che si sono trovati a vivere temporaneamente allontanati dalla famiglia d’origine. Parlare di questa esperienza ha anche l’obiettivo di far conoscere questa tipologia di attività e offrire stimoli di riflessione sulla possibilità, per ognuno di noi, di divenire famiglia accogliente.

Nel corso della serata sul palco si succederanno le testimonianze di alcuni degli oltre 80 bambini che dal 1998 sono stati accolti nella casa dei coniugi Nazzareno e Ileana, che attraverso l’associazione progetto famiglia, hanno scelto di far divenire la propria abitazione la Casa Pollicino, rivoluzionando le proprie esistenze, aprendo le porte a bambini e ragazzi allontanati temporaneamente dalla famiglia d’origine.

All’evento prenderanno parte i musicisti Niko e Daniele Cerchietti – Francesca Pilade e Giovanni Peirone – Ghiro – Chiara e Cristian. Durante “La voce dell’affido – Testimonianze e Musica”, uno degli eventi programmati nel 2018 per festeggiare con momenti di condivisione il ventennale, le note della musica acustica si alterneranno alle testimonianze sul palco o in video messaggio dei “ragazzi” della Casa Famiglia di Sant’Agata di Imperia. La serata sarà presentata da Giova&Trama, mentre l’organizzazione è a cura di Imperia Musicale.

Tra le finalità dell’iniziativa rientra ovviamente quella di accrescere sempre di più la cultura dell’accoglienza e della condivisione verso l’affido famigliare, attività che l’A.p.F ONLUS (cui la Casa Famiglia Pollicino fa capo) persegue con tutti gli strumenti di divulgazione possibili: oltre ad eventi più ludici, convegni, gruppi di formazione e di automuoaiuto per famiglie affidatarie e interventi nelle scuole. Per questo motivo la presenza alla serata del 27 aprile varrà come credito formativo per gli studenti di Imperia coinvolti nel progetto che si sta svolgendo in questi giorni in oltre 25 classi dei Licei Amoretti e Ruffini di Imperia.

Per partecipare alla serata, gratuitamente, basterà prenotare il proprio posto con un semplice messaggio al 327 1681006.