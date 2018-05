Imperia, il 19 maggio incontro con Riccardo Mandelli alla biblioteca Lagorio

Imperia. Nell’ambito della cornice de “Il maggio dei libri“, sabato 19 maggio alle 17 la sala convegni della Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia, ospiterà l’incontro con l’autore Riccardo Mandelli che converserà con Viviana Spada.

Riccardo Mandelli è una di quelle persone alla cui vita, per fortuna, non si addice la definizione di “percorso lineare”. Laureato a Milano in medicina veterinaria, per alcuni anni ha curato cani e gatti; nel frattempo studiava filosofia, sempre alla Statale di Milano, dove si è laureato per la seconda volta nel 1994 con una tesi sul pensiero animale. Negli anni successivi ha vissuto in Germania con la moglie tedesca, insegnando storia e filosofia in un liceo italiano di Colonia e pubblicando opere di narrativa per ragazzi. Tornato in Italia con la famiglia si è stabilito a Imperia e ha iniziato a lavorare nelle scuole superiori della provincia.

Attualmente insegna storia e filosofia al Liceo Vieusseux di Imperia; a partire dal 2009 ha iniziato a scrivere una serie di saggi narrativi che gettano una nuova luce su Sanremo, inaugurando la vera e propria “rivisitazione” di una città che ha svolto un ruolo molto più importante di quanto non si era creduto in vicende importanti della storia italiana e internazionale.

Tra i suoi ultimi libri, recensiti spesso a livello nazionale: “L’ultimo sultano; Come l’impero ottomano morì a Sanremo” (tradotto in Turchia nel 2016); “Al casinò con Mussolini”, “Gioco d’azzardo, massoneria ed esoterismo intorno all’ombra di Matteotti”, “Le case del destino”, “L’industria del gioco d’azzardo in Italia dalla fine dell’Ottocento a oggi”, “Il libro nero del Festival di Sanremo” (con il giornalista Romano Lupi), “I Fantastici 4 vs Lenin”, “Una missione della massoneria italiana nella Russia del 1917″.