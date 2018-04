Imperia, il 19 aprile serata di video-diapositive al polo universitario imperiese

Imperia. Il 19 aprile alle 21,15 presso l’aula magna del polo universitario imperiese serata di video-diapositive. Si tratta di due spedizioni vissute e documentate dall’inossidabile socio della sezione Ramoino Zefferino, valido alpinista e eccezionale fotografo.

La prima avventura ci illustrerà la Corsica, il titolo é “Corsica 2017 Gr 20” . Si tratta del trekking dell’aprile 2017 attraverso le montagne Corse da nord a sud con uno sviluppo di oltre 100 km, culminato con la salita al Monte Cinto (2.706 mt) vetta piu’ alta dell’isola. Scorci sorprendenti di un’isola a noi così vicina ma forse non abbastanza conosciuta in tutti i suoi aspetti.

Il titolo della seconda video-proiezione é “Marocco luci ed ombre sul deserto” e ci farà rivivere un trekking effettuato alcuni anni fa da alcuni soci della sezione con la salita al Jbel Toubkal che, con i suoi 4.167 mt, é la vetta più alta del Marocco e della catena montuosa dell’Atlante. Altri trekking furono effettuati nelle valli del Dades, nelle gole del Todra e sulle dune del deserto Marocchino.

. Ingresso libero.

Nei giorni scorsi e’ stato rinnovato il consiglio direttivo della sezione che vede quale nuovo presidente Leonardo Moretti e vice presidente Elena Norzi. Il consiglio é completato dal segretario Giorgio Lugli, dal tesoriere Giancarlo Montaldo e dai consiglieri Franco Poidebard, Pierangelo Rigo e Marco Zat. Tra i compiti principali per i prossimi tre anni la realizzazione della capanna sociale a Upega, fortemente voluta dai genitori di Marco Amoretti, socio della sezione scomparso alcuni anni fa. Grazie alla fattiva collaborazione di Riccardo Cordeglio, facente parte del consiglio direttivo uscente, e del Sindaco di Montegrosso Pian Latte Giuliano Maglio, il C.A.I é diventato proprietario di un piccolo rudere nel paesino di Upega, località Madonna della Neve, donato appunto dal Comune di Montegrosso, ove sorgerà la nuova capanna sociale della quale potranno usufruire tutti i soci della sezione. Ora la non facile reperibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell’opera che verrà intitolata a Marco Amoretti.

Il giorno 18 aprile inizia l’undicesimo corso base di escursionismo diretto da Giovanni Clavio (A.E) con la collaborazione di Giovanni Ardissone (A.E) e Massimo Mela (A.S.E.) Per informazioni ci si puo’ rivolgere a Giovanni Clavio (340/3584868), Massimo Mela (339/7518565) e Giovanni Ardissone (348/6468366). Informazioni dettagliate sul sito www. caiimperia.com.