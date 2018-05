Imperia, il 12 maggio si celebra l’Arduino day 2018 al Fablab

Imperia. Anche quest’anno l’associazione Fablab Imperia è partner accreditato di “Arduino Day 2018“, giorno in cui in tutto il mondo si celebrano le schede elettroniche programmabili più famose al mondo, che avvicinano grandi e piccoli al mondo dell’elettronica e della robotica, con eventi dedicati alla prototipazione rapida e dimostrazioni di cosa è possibile realizzare con queste schede: divertenti progetti a scopo ludico-didattico, di utilità concreta, tramite l’uso di sensori vari, display e motori.

Sabato 12 Maggio, al mattino dalle 10 alle 12.30 la sede sociale del Fablab Imperia, in via XXV Aprile 34, sarà quindi aperta per una mattinata di presentazione e celebrazione del mondo Arduino, in cui i visitatori potranno osservare progetti realizzati dai soci del Fablab Imperia e cimentarsi nella programmazione di semplici “sketch” su Arduino.

L’ingresso è gratuito durante la mattinata. E’ gradita la registrazione dei partecipanti su Eventbrite (posti limitati).

Chi lo desidera potrà iscriversi al corso base “Arduino da zero”, che inizierà nel pomeriggio, per la durata di 4 incontri.