Imperia, evento gratuito per programmatori e appassionati di WordPress

Imperia. Martedì 10 settembre la community locale ufficiale di programmatori e utilizzatori di WordPress, la piattaforma Open Source più usata nel mondo per la realizzazione di siti web, organizza il consueto appuntamento mensile aperto a tutti gli appassionati: programmatori, designer, blogger, e per chi lo utilizza semplicemente per hobby.

L’evento, a partecipazione gratuita, si terrà dalle 18.30 alle 20.30 presso la sala privata della Caffetteria BarBlu Vergnano, in via Berio 19 a Imperia Oneglia.

Programma dell’appuntamento:

“Hello. And Bye.” Tenere a freno lo spam nei commenti di WordPress

ABC per l’upload delle immagini su WordPress

Networking

Domande & Risposte

Per partecipare è consigliato confermare la propria partecipazione sull’app ufficiale Meetup: https://www.meetup.com/Imperia-WordPress-Meetup/