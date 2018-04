Imperia, dal 2 al 31 maggio torna l’iniziativa “Vogliamo leggere”

Imperia. La Biblioteca Civica Leonardo Lagorio aderisce anche quest’anno alla campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) attraverso il Cepell Centro per il libro e la lettura Il Maggio dei Libri. L’iniziativa “Vogliamo Leggere” coinvolge ed invita a partecipare biblioteche, scuole, università, case editrici, librerie, associazioni culturali grazie anche ad un apposito sito ministeriale il quale dà ampia risonanza agli eventi di promozione della lettura e della cultura, nell’ambito di una cornice autorevole. Questo il calendario degli eventi in biblioteca, alcuni a organizzazione diretta, altri a cura di terzi:

Mercoledì 2, alle 16 “Musica, esperienza fisica o metafisica?” ultimo incontro del ciclo di letture guidate, “Insieme tra le righe” a cura di Daniela Pallastrelli;

Venerdì 4 alle 10 e alle 14 e Sìsabato 5 alle 9 e alle 14 Convegno “Arte e Follia” a cura del Liceo artistico di Imperia;

Sabato 5 dalle 10 alle 12 ultimo giorno della mostra personale di Mario Borella;

Sabato 5 alle 16, sala consultazione, incontro con l’autore: Donatella Alfonso con Federico Crespi, presenta “La ragazza nella foto”;

Giovedì 10 maggio alle 17 mostra personale di Graziella Voghera inaugurazione (visitabile fino al 26 dalle 15 alle 18,30 escluso sabato e domenica);

Sabato 12 alle 10 Favolando, Nati per Leggere;

Sabato 12 alle 16 Kamishibai con Ilaria Delsoldato;

Sabato 12 alle 17, Presentazione del saggio critico “La prosa parlata, percorsi linguistici nell’opera di Edmondo De Amicis”, Matteo Grassano, editore Franco Angeli, con Corrado Bologna e visite guidate al Museo dalle 14 alle 16;

Lunedì 14 alle 17,30 Istituto Storico della Resistenza presentazione del Libro “Diario dell’alpino Francesco Maccario – Il soldato che voleva laurearsi alla Bocconi” di Paola Maccario;

Venerdì 18 alle 17/19 a cura di Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea per la provincia di Imperia; convegno “Resistenza e l’altra resistenza in ricordo del Centenario della Nascita di Felice Cascione e Alessandro Natta”;

Sabato 19 alle 17 incontro con l’autore Riccardo Mandelli;

Venerdi 25 alle 16 presentazione della ristampa del volume Primo Maggio di Edmondo De Amicis, a cura di Donatella Alfonso e con Ugo Intini;

Sabato 26 alle 10 Favolando Nati per Leggere;

Sabato 26 alle 19-23 a cura di AIFO Imperia spettacolo “M’Ama non M’ama – storie d’amore e disamore” a cura dell’associazione Penelope;

Giovedì 31 alle 17 incontro con l’autore e giornalista Nanni Delbecchi.