Imperia, concerto senza frontiere alla Talpa e L’Orologio

Imperia. Alla Talpa e L’Orologio, in via Argine Destro 625, alle 21, si terrà “Concerto senza frontiere”. Cibo, musica e divertimento al concerto benefit per sostenere le spese legali con A Morning Loss. Il programma:

– 18, aperitivo

– 21, cena vegan

– 22, concerto

“Raccogliamo fondi per sostenere le spese legali e le imminenti scadenze processuali di gennaio. Nel caso specifico un nostro compagno accusato di resistenza ed oltraggio, fatti avvenuti durante le cariche in stazione a Ventimiglia dopo lo sgombero del No Border Camp situato nei Balzi Rossi. Tre band, due francesi ed una imperiese ci aiuteranno a rendere questo momento speciale” - affermano gli organizzatori.