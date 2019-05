Imperia, concerto di Sette Afk a la Talpa e l’Orologio

Imperia. La Talpa conclude la stagione dei concerti con un evento speciale che si terrà l’11 maggio: l’esibizione live dei Sette AFK.

Non è solo una performance di musica elettronica ma un live realizzato tramite sintetizzatori e campionatori in sinergia con interventi di percussioni, didjeridoo, strumenti a corde e voce. Sette AFK vuole essere una performance dance alternativa, diretta e sfacciata ma allo stesso tempo “colta” con incursioni verso l’ambient, la goa, l’hiphop e la world music.

E a seguire, dopo aver fatto dj set con Kaos e Babaman, torna a far ballare dj Smooth beatmaker

Sette Afk è una performance di musica elettronica che passa dalla dance e generi limitrofi, all’industrial, alla dubstep ed oltre. il tutto è esposto tramite macchine e computer realmente suonati in live. Un differente punto di vista, un’insolita modalità di ascoltare e vivere la musica elettronica e la dancefloor.

La performance si basa sulla rimanipolazione in chiave dance delle produzioni discografiche targate Sette AFK, guarnite da particolari mash up e remix di campionamenti ben noti al pubblico. Lo show si sviluppa in un live organizzato in trio con la presenza di un tastierista / co-programmer e di un percussionista polivalente. Il “setup” prevede campionatori vintage, sintetizzatori analogici quali Moog e simili, voci rielaborate e pad elettronici.

Il tutto enfatizzato dalla visual art proiettata sul palco. Un live energico, sfacciato e curioso tra melodie, suoni industriali e percussioni incalzanti. Sette AFK, Un altra “tendenza” di vivere la musica elettronica.

Dj Smooth beatmaker appassionato di black music ma non solo, è all’interno della crew Porro Inc. crew italo-francese dove opera con Redix, Wise XL, Naesh, Nikita. Appassionato dal suono BoomBap delle 90’s e fan di campionatori vintage, con Redix, mc della crew, escono nel 2008 un tape-cd, il Grizzly Mixtape.

Dopo l’avventura Porro Inc, esce un album con Naesh, disco interamente autoprodotto mixato da lui. SMAESH e disponibile su internet in free download hanno collaborato recentemente per il lungo metraggio uscito poco tempo fa fatto da Mizukovideo, facendo parte della colonna sonora del film, ne hanno fatto pure il video con mizuko e così Smooth si mette a fare beats in freelance sotto il nome di SmoothBeats, e anche mixsessions.