Imperia, concerto di fine anno al M.a.c.I. con Igor Iachibino e il suo sestetto

Imperia. Il M.a.c.I., Museo arte contemporanea Imperia, conclude il 2017 con uno speciale evento all’insegna dell’arte e della musica.

Sabato 30 dicembre dalle ore 17.30 lo splendido salone di Villa Faravelli ospiterà Mr Blue Sextet live in Imperia. Il concerto per la presentazione del nuovo progetto musicale del pianista Igor Iabichino, che vedrà la partecipazione di importanti jazzisti provenienti da tutta Italia, sarà accompagnato da una session di registrazione live.

Il sestetto, composto da Igor Iabichino, Roberto Rossi, Fabio Petretti, Livio Zanellato, Aldo Zunino e Roberto Paglieri, proporrà brani inediti in concomitanza con l’uscita di un cd ed un dvd, oltre ad arrangiamenti di standard jazz in stile bop con le graffianti sonorità di C. Mingus, T. Monk, A. Blakey & The Jazz Messengers.

L’ingresso all’evento, seguito da un aperitivo offerto nelle sale della Villa in collaborazione con il ristorante di Borgo Foce I sognatori, sarà libero e gli ospiti che desidereranno visitare per l’occasione la collezione permanente dell’ architetto Lino Invernizzi, allestita al piano nobile della Villa, potranno usufruire di una promozione.

Inoltre durante le vacanze natalizie il polo dell’arte contemporanea imperiese rimarrà aperto nei suoi consueti orari, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, per il pubblico che sceglierà di dedicare le feste alla scoperta dei tesori nascosti di Villa Faravelli e della Collezione permanente architetto Lino Invernizzi.

Nel weekend che precede Capodanno, da venerdì 29 a domenica 31, i visitatori del M.a.c.I. potranno ammirare le splendide architetture anni ’30 di Villa Faravelli, dimora storica donata alla città dall’omonimo industriale ed oggi sede del Museo di arte contemporanea Imperia. Sarà anche l’occasione per conoscere le opere di alcuni dei maestri dell’arte del Novecento ospitate al suo interno, grazie alla donazione della collezione permanente da parte della Famiglia Invernizzi.

La collezione Invernizzi rappresenta sul nostro territorio una testimonianza unica delle eccellenze dell’evoluzione artistica del secondo dopoguerra, con nomi riconosciuti nel panorama internazionale, da Lucio Fontana a Victor Vasarely, da Josef Albers a Marino Marini, a raccontare un momento storico ed artistico di grande sperimentazione e cambiamento, dagli anni ’20 fino alla metà degli anni ’70.

Un periodo festivo ricco di iniziative, all’insegna dell’arte e delle sue rappresentazioni più disparate, dalla pittura alla scultura alla musica, che contraddistinguono l’identità del M.a.c.I.

Qui gli orari di apertura del weekend e le novità in programma:

Venerdì h. 16.00 – 19.00

Sabato h. 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

Domenica h. 16.00 – 19.00

(Aperture regolari in occasione del weekend del 29 dicembre)

Sabato 30 dicembre: dalle h. 17.30 Mr Blue Sextet live in Imperia (ingresso libero) e promozione sui biglietti della collezione Invernizzi.