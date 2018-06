Imperia, alla Talpa sbarca il libro di Omar Preludio

Imperia. Mercoledì 27 giugno, alle 19, alla Talpa verrà presentato il libro di Omar Preludio. Premiato come “Miglior poeta under 25″ alla 23° edizione del concorso di poesia internazionale “Ossi di Seppia” di Arma di Taggia, ha pubblicato la sua prima raccolta di componimenti.

“La parola “Attimo” viene dalla poesia che si intitola così, che rappresenta il mio primo periodo, e racchiude un po’ il senso che ha per me la poesia: fotografare le emozioni in poche righe. “Preludio” invece significa quel momento in cui sta per succedere qualcosa, che però non è ancora successo. Un po’ come la sensazione che scaturisce leggendo “Il sabato del villaggio” di Leopardi, la speranza in qualcosa di più bello che verrà in seguito”.

A seguire Imperia meticcia: a cena con i sapori della Palestina. Una delle storiche comunità di nuovi imperiesi che ci porta i sapori della proprio martoriata terra. Prenotate via sms al 3498867916.