Imperia, alla talpa e l’orologio la presentazione del libro “In nome del decoro”

Imperia. Venerdì 25 maggio alle 19 nella sede c.s.a. la talpa e l’orologio, si terrà la presentazione del libro “In nome del decoro” (Ombre Corte, 2017) con l’autrice Carmen Pisanello.

“Decoro e degrado sono parole che sempre più spesso sentiamo pronunciare dai media o nei discorsi di coloro che amministrano le nostre città. Ma cos’è il degrado e chi sono gli indecorosi? E qual è la trasformazione degli spazi pubblici investiti dalle politiche del decoro in termini di vivibilità e attraversabilità?

Le politiche per il decoro mal celano l’obiettivo di colpire gli spazi pubblici, modificarli, irreggimentarli e limitarne l’accessibilità, fino a ridurli a qualcosa di privato o accessibile solo a chi può consumare. I soggetti colpiti da queste politiche sono i poveri, i marginali, le attiviste e gli attivisti e chiunque per qualsiasi motivo rientra nella categoria di ‘non conforme’. Ne discuteremo assieme per analizzare in che modo stanno cambiando le nostra città e immaginare assieme forme di resistenza”, racconta l’autore.

Dalle 20.30 si terrà una cena meticcia: “A cena con i sapori del Senegal”. Prenotazioni via sms al 3498867916.